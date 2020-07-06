Более 20,5 тыс. выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по русскому языку в первый день

Алексей Вольцев

Свыше 20,5 тысячи подмосковных выпускников сдали Единый государственный экзамен по русскому языку в первый день, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Каждый пункт проведения экзамена в целях безопасности оснащен необходимыми средствами защиты.

«В каждом пункте проведения была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Эти правила действуют на всех экзаменах», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Для проведения экзамена были задействованы все 264 пункта. «В Подмосковье сегодня прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. В испытании приняли участие свыше 20,5 тысячи ребят. Экзамен прошел штатно, без нарушений. Завтра русский язык будет сдавать вторая часть выпускников – это еще почти 18 тысяч детей», – отметила Каклюгина.

В пресс-службе добавили, что результаты экзаменов будут известны не позднее 23 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.