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Букмекеры оценили вероятность победы Канье Уэста на выборах в президенты

Букмекеры оценили вероятность победы Канье Уэста на выборах в президентыКанье УэстФото: @kanyew.est

Букмекеры оценили вероятность победы американского рэпера Канье Уэста, который заявил о своем желании стать президентом США, в выборах. Об этом пишет газета Daily Mail.

Если раньше его шансы оценивались в 0,2 процента (500 к 1), то теперь этот коэффициент возрос в десять раз — до 2 процентов (50 к 1). Тем не менее нынешние кандидаты в лидеры США все еще значительно обгоняют музыканта. Так, коэффициент выигрыша действующего президента Дональда Трампа составляет 7 к 4, а коэффициент его противника из демократической партии, Джо Байдена, — 8 к 11.

Неизвестно, подал ли Уэст заявку на участие в предвыборной гонке и от какой партии он намерен выступать. Однако уточняется, что крайний срок подачи еще не прошел.

Ранее рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст в своем Twitter. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск и добавил, что поддержит его в этом решении.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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