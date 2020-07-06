Чартерная программа TUI на Байкал может стать круглогодичной

Лидия Мартынова

Первый чартерный рейс, организованный TUI Россия при поддержке Ростуризма, прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ 5 июня. В этот же день состоялась пресс-конференция с участием правительства республики и местного турбизнеса. Спикеры обсудили перспективы развития туротрасли в регионе.

Чествование пассажиров первого чартерного рейса туроператора TUI Россия в Бурятии началось прямо у трапа самолета – туристов ждала красная дорожка и встречающие в традиционных национальных костюмах, а перед аэровокзалом была импровизированная сцена, на которой выступали танцоры и музыканты.

На первом рейсе вместе с туристами прибыли представители туристической розницы и журналисты. Министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова, встречая журналистов в аэропорту, заверила, что их, как и туристов, ждет насыщенная программа и лучшие объекты размещения.

ОТЕЛИ БУРЯТИИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАПОЛНЕНЫ

«Спрос начинает восстанавливаться после вынужденных «каникул» и, как следствие, проседания объемов. Около 20% от общего потока приезжающих к нам туристов до пандемии приходилось на иностранцев. Мы надеемся, что потери от отсутствия этого рынка нивелируются выросшим спросом со стороны туристов близлежащих регионов и туристов из центральной России, которые будут прибывать чартерами TUI. На сегодняшний день у нас загружено более 80% номерного фонда на июль и август, под программы TUI зарезервированы одни из лучших объектов размещения в регионе», – рассказала г-жа Бадмацыренова.

ВТОРОЙ ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС TUI В БУРЯТИЮ ЗАГРУЖЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60%

Александр Сирченко, заместитель генерального директора туроператора TUI Россия, напомнил, что компания делает все возможное, чтобы на Байкал приезжало как можно больше туристов. По его словам, второй чартерный борт в Улан-Удэ уже загружен более чем на 60%. По словам г-на Сирченко, туристов планируется доставлять в республику не только чартерными рейсами, но и регулярными.

«Многие спрашивают нас, почему чартерные программы на Байкал были запущены не со стороны Иркутска, где инфраструктура более развита, а со стороны Бурятии. Я отвечу так: во-первых, многое тут зависит от нашего диалога с местной властью и турбизнесом. Напомню, мы ведем работу с регионом с 2018 года, когда TUI и администрация республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Ну а во-вторых, Байкал со стороны Бурятии особенно красив и обладает нетронутой природой», – рассказал Александр Сирченко.

В БУРЯТИИ ПЛАНИРУЮТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

Более детально обсудили перспективы развития региона на конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ».

НА БАЙКАЛЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ КУРОРТ МИРОВОГО УРОВНЯ

Между тем, по словам г-жи Догузовой, в регионе существует ряд проблем. Прежде всего, не хватает качественной инфраструктуры. Нужно сформировать комфортную городскую среду, поработать над гостиничной базой. И здесь, по словам главы Ростуризма, важно соблюсти баланс между экологией и развитием туристической инфраструктуры. Заинтересованность местных властей и турбизнеса дает основания полагать, что все проблемы будут решены, считает она.

«Безусловно, необходимо привлекать инвесторов. Сейчас мы будем формировать пул инвесторов, которые будут готовы вместе с нами развивать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Байкальская Гавань». Мы осмотрели эту зону. Там уже есть электричество, вода, построена дорога до Улан-Удэ, а еще в «Байкальской Гавани» прекрасные песчаные пляжи. В будущем мы планируем превратить «Байкальскую Гавань» в курорт мирового уровня. Эта зона – важная точка роста, мы видим здесь большие перспективы», – сказала Зарина Догузова.

Пока же емкость номерного фонда отелей Бурятии не позволяет принимать большое количество туристов. В том числе поэтому, по словам главы Ростуризма, другие туроператоры пока не выходят на это направление с чартерными программами. «Емкость пока не соответствует большим объемам», – заключила Зарина Догузова.

Руководитель Ростуризма акцентировала внимание участников пресс-конференции и на другом актуальном вопросе.

«Многие сейчас говорят о том, что мы хотим «заменить» выездной туризм внутренним. Я говорила и повторю еще раз: работа по продвижению российских регионов ведется давно, и мы хотим открыть для людей интересные регионы России, в том числе такие, которые раньше были недоступны по причине высокой стоимости перелета. Заметьте, мы не акцентируем внимание на развитии Краснодарского края и Крыма, поскольку поток туда стабильно высокий. Мы хотим дать шанс быть замеченным и другим регионам России, а туристам увидеть красоты родной страны, о которых они раньше даже не догадывались», – сказала Зарина Догузова.

ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА TUI В БУРЯТИЮ МОЖЕТ СТАТЬ КРУГЛОГОДИЧНОЙ

Заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко согласился с руководителем туристического ведомства.

«Разговоры о запуске чартеров в регионы России ведутся с 2009 года, однако никто не хотел брать на себя риски. За последние годы проведена колоссальная работа в этом направлении. Благодаря синхронной работе Ростуризма, региона, туроператора у нас получилось сформировать доступный турпродукт на Байкал. Мы будем продолжать работать с регионом серьезно и основательно. Вероятно, наша чартерная программа, заявленная до сентября, будет продлена и на осенний период, а далее – на зимний. Известно, что продажи нужно открывать за полгода. Поэтому мы уже сейчас разрабатываем эти программы».

Зарина Догузова также подчеркнула, что для формирования устойчивого спроса необходимо по возможности сделать программы круглогодичными.

Алексей Цыденов отметил, что хотя у Бурятии масса туристических возможностей, туристам пока доступны лишь некоторые из них. В перспективе, по словам главы республики, можно сделать акцент и на тех достопримечательностях, которые пока не вошли в текущие программы туроператора. Это «Сандаловый Будда» – 33-метровое изображение Будды Шакьямуни, Долина спящих вулканов, гора Мамай и самая высокая гора в Бурятии и место силы – гора Мунку Сардык (высота 3491 м.), Иволгинское гуннское городище, исторический город Кяхта, оздоровительный курорт Аршан, центр Восточной медицины, и др.

КОГДА ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ ЗА ЧАРТЕРЫ ПО РОССИИ

Что касается субсидий туроператорам за новые чартерные рейсы по России, в том числе в Бурятию, Зарина Догузова сообщила, что механизмы выплат будут представлены в самое ближайшее время. Информация по сумме выплат тоже появится очень скоро. Выплаты будут трех видов – в зависимости от дальности перелета.

«Субсидии за туристов, привезенных в Бурятию (время полета – чуть более пяти часов), попадут в среднюю группу», – рассказала Зарина Догузова.