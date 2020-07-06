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Человека впервые привили от бешенства 135 лет назад

Человека впервые привили от бешенства 135 лет назад

Шестого июля 1885 года Луи Пастер впервые испытал на человеке вакцину против бешенства.

Вирус бешенства поражает центральную нервную систему, а при параличе дыхательных путей человек умирает. До конца XIX века болезнь считалась неизлечимой.

Девятилетнего жителя эльзасской деревушки Йозефа Майстера (Жозефа Мейстера) летом 1885 года укусила бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери обратиться к микробиологу и химику Луи Пастеру, который в то время разрабатывал вакцину против бешенства. Он как раз завершал опыты с вакцинированием животных, но не имел лицензии врача и не имел права проводить испытания на людях.

Женщина привезла сына в Париж. Учёный, понимавший, что ребёнка ждёт неминуемая смерть, решился его вакцинировать. 6 июля он начал вводить Йозефу сыворотку из мозговой ткани заражённого бешенством кролика и продолжал это делать 14 дней. Мальчик выжил. В благодарность за спасение он до смерти ухаживал за могилой учёного и работал сторожем в Пастеровском институте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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