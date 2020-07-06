ЦИК начал поиск проголосовавших повторно на голосовании по поправкам

Анастасия Иванова

ЦИК начал анализировать все виды голосования по поправкам в Конституцию РФ для выявления и привлечения к ответственности проголосовавших повторно, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

"Группа по голосованию, она у нас есть, она работает и сейчас анализирует не только зарубежное, не только дистанционное голосование, но всё остальное голосование... Мы все данные по голосованию, по возврату на участок написавших заявление, сейчас все собираем, сверяем базы данных, выявим двойников, на участках вскрываем мешки с документацией, всё считаем", - отметил Булаев.

Булаев уточнил, что в итоге будет выявлен каждый, кто проголосовал дважды, а также высказал предложение о необходимости ужесточения ответственности за повторное голосование.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.