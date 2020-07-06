Цирки и зоопарки предлагают штрафовать за жестокое обращение с животными

Влада Некрасова

Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды предлагает прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственность цирков и зоопарков за жестокое обращение с животными вплоть до приостановления работы организации, заявил в понедельник председатель Комитета Владимир Бурматов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутат заявил, что за нарушение порядка использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях предлагается предусмотреть не только штрафы, «тут может быть применена более широкая линейка административной ответственности вплоть до приостановления деятельности организаций». Речь идёт в том числе о жестоких методах дрессировки, содержании животных в контактных зоопарках.

В новый КоАП также предлагается ввести штрафы для хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. По словам парламентария, размер денежных санкций будет обсуждаться.

Кроме того, пакет поправок предусматривает введение административной ответственности за жестокое обращение с животными и нарушение правил их содержания в приютах.

Сейчас опубликованный для общественного обсуждения текст нового КоАП устанавливает штраф от 5 до 10 тысяч рублей за жестокое обращение с животными, не имеющее признаков уголовного преступления. Для должностных лиц штраф за такое деяние составит от 30 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей и юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

«Поправки уже одобрены рабочей группой в Правительстве и прошли обсуждение на портале regulation, мы их исправили ещё в декабре прошлого года. С нашей точки зрения, они вообще уже готовы ко внесению», — рассказал Владимир Бурматов.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Поручение дано по итогам прошедшей 5 июня встречи с представителями общественных организаций, работающих в области экологии и защиты животных.

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