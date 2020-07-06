Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Цирки и зоопарки предлагают штрафовать за жестокое обращение с животными

Цирки и зоопарки предлагают штрафовать за жестокое обращение с животными

Цирки и зоопарки предлагают штрафовать за жестокое обращение с животными

Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды предлагает прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственность цирков и зоопарков за жестокое обращение с животными вплоть до приостановления работы организации, заявил в понедельник председатель Комитета Владимир Бурматов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутат заявил, что за нарушение порядка использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях предлагается предусмотреть не только штрафы, «тут может быть применена более широкая линейка административной ответственности вплоть до приостановления деятельности организаций». Речь идёт в том числе о жестоких методах дрессировки, содержании животных в контактных зоопарках.

В новый КоАП также предлагается ввести штрафы для хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. По словам парламентария, размер денежных санкций будет обсуждаться.

Кроме того, пакет поправок предусматривает введение административной ответственности за жестокое обращение с животными и нарушение правил их содержания в приютах.

Сейчас опубликованный для общественного обсуждения текст нового КоАП устанавливает штраф от 5 до 10 тысяч рублей за жестокое обращение с животными, не имеющее признаков уголовного преступления. Для должностных лиц штраф за такое деяние составит от 30 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей и юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

«Поправки уже одобрены рабочей группой в Правительстве и прошли обсуждение на портале regulation, мы их исправили ещё в декабре прошлого года. С нашей точки зрения, они вообще уже готовы ко внесению», — рассказал Владимир Бурматов.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Поручение дано по итогам прошедшей 5 июня встречи с представителями общественных организаций, работающих в области экологии и защиты животных.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Президент Армении посетил отряд российских пограничников
Президент Армении посетил отряд российских пограничников
Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС
Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС
Иран заявил о значительном ущербе из-за взрыва на ядерном объекте
Иран заявил о значительном ущербе из-за взрыва на ядерном объекте
Завершившаяся в ДР Конго эпидемия лихорадки Эбола стала второй в истории по числу жертв
Завершившаяся в ДР Конго эпидемия лихорадки Эбола стала второй в
Трамп заявил о снизившейся смертности от коронавируса
Трамп заявил о снизившейся смертности от коронавируса
"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом Битлджуса
"Новый клип?": Илья Прусикин заинтриговал подписчиков образом
В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России
В Кремле не подтвердили скорое вхождение ЛНР и ДНР в состав России
Лунный день сегодня 6 июля 2020 года
Лунный день сегодня 6 июля 2020 года
В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
В ФСВТС не исключили возможности бартера в сделках на рынке вооружения
Китай принялся за угрозы Британии после отказа считать его другом
Китай принялся за угрозы Британии после отказа считать его другом
Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии
Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию

Топ на сегодня

За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135 человек
За сутки в России выявлено 6611 заразившихся Covid-19, умерли 135
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы

Еще по теме

Бурматов рассказал о поправках в КоАП о жестоком обращении с животными
В «Единой России» поддерживают включение в КоАП мер ответственности за жестокое обращение с животными
Эсеры предлагают усилить ответственность за жесткое обращение с животными
Бурматов разъяснил вопрос о штрафах за нарушения при выгуле опасных собак