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Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» двумя судами

Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» двумя судами

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило достроить «Северный поток — 2» с участием судов с якорным позиционированием. Таким образом, проект смогут завершить двумя судами, которые уже стоят в немецком порту.

Датское энергетическое агентство (DEA) решило, что оператор Nord Stream 2 AG может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при строительстве «Северного потока — 2». Об этом заявил регулятор. В данном случае речь идет о барже «Фортуна», которая с октября прошлого года находится в немецком порту Мукран и строила газопровод в прибрежных водах России. Там же пришвартован трубоукладчик «Академи Черский», однако он обладает системой динамического позиционирования.

Ранее в разрешении на укладку датского участка говорилось, что в строительстве будут использоваться суда с системой динамического позиционирования (размещение судна происходит с помощью геолокации и подруливающих винтов). Это минимизирует контакты с дном и особенно актуально для Балтийского моря, где залегают боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн.

«Изменения (в разрешение) означают, что компания может использовать трубоукладчики с якорями как независимо, так и в комбинации с трубоукладчиками с системой динамического позиционирования», — говорится в сообщении DEA.

Как сообщало ИА Newstes , то, что Россия самостоятельно может достроить балтийский газопровод, сильно разозлила американских парламентариев, которые добились того, чтобы новые санкции включили в проект оборонного бюджета Соединенных Штатов. В декабре прошлого года появились первые ограничения США по проекту для трубоукладчиков и участвовавшие в нем суда компании Allseas покинули Балтийское море. «Газпром», однако, начал подтягивать на достройку российские трубоукладчики. В начале мая из Находки в немецкий порт Мукран пришел «Академик Черский». Он присоединился к уже находящемуся там трубоукладчику «Фортуна». Для США, которые утверждали, что Россия уже не сможет достроить газопровод, это стало неприятной неожиданностью.

Основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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