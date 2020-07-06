Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

День поцелуев 6 июля 2020 года: три быстрых ритуала на укрепление любви

День поцелуев 6 июля 2020 года: три быстрых ритуала на укрепление любви

О Всемирном дне поцелуя в России знают не многие, но праздник обойден вниманием незаслуженно. В такой светлый день энергетика любви буквально ощущается в воздухе и может позитивно повлиять на жизнь людей.


День поцелуев ежегодно отмечается 6 июля и празднуется уже больше ста лет. Установили его еще в 19 веке в Британии. История гласит, что инициатором этого праздника был некий дантист. Он хорошо все продумал: если люди будут чаще целовать друг друга, то начнут лучше следить за гигиеной полости рта, а значит, на дантистов появится спрос. Неизвестно, как сложилась судьба находчивого стоматолога, но праздник прижился и распространился по всей Европе и Америке, а теперь добрался и до нас.

В день поцелуя обычно проходит много различных конкурсов, связанных с этим приятным занятием. Популярностью пользуются и так называемые поцелуйные ритуалы, которые, по мнению многих эзотериков, способны привлечь и укрепить любовь.

Правила ритуалов на поцелуй

Прежде, чем проводить ритуал через поцелуй, нужно точно определиться, с какой целью вы это делаете. Если ваши намерения благие и вы не желаете ничего дурного, то никаких опасений нет. А вот если вы пытаетесь украсть чью-то любовь или заставить человека против его воли остаться рядом, то возможны неприятные последствия.

Действие таких ритуалов необратимо, но кратковременно. Подобный обряд привяжет человека к вашим губам и вам лично, но не гарантирует счастливой совместной жизни. Рассматривайте это как шанс снова испытать чувство влюбленности.


Важно помнить о том, что нельзя бросать проведение ритуала на полпути. Это очень опасно, причем как для того, кто проводит обряд, так и для заговоренного.

Три быстрых ритуала на укрепление любви

Способ No1: «поцелуй любви». Если вы хотите укрепить отношения, можно воспользоваться шепотком во время поцелуя. Когда будете целовать любимого или любимую, произнесите про себя следующие слова: «Я тебя приворожу да рядом задержу. Удержу любовь твою, чтобы ты был(а) мой (моя)».

Способ No2: «приворот во время поцелуя». Данный ритуал позволяет влюбить в себя человека за 4 минуты. Для этого необходимо во время поцелуя сказать про себя: «Дух мой — твоя душа. Люби меня сильнее, чем себя», а затем 4 минуты смотреть в глаза возлюбленному или возлюбленной. Этот ритуал дает потрясающие результаты.

Способ No3: «присушка при помощи поцелуя». Если вы находитесь в тесных отношениях с человеком, но между вами то и дело возникают ссоры и обиды, это можно исправить при помощи обычного поцелуя. Посмотрите в глаза тому, кто вам дорог, мысленно произнесите: «Мы спокойны, мы любимы, мы с тобой неразлучимы», а после поцелуйте партера. Такой ритуал можно использовать и в качестве профилактики конфликтов, читая про себя заговор каждое утро до тех пор, пока отношения не гармонизуются.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Вильфанд объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
Вильфанд объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
Названы самые опасные позы для сна
Названы самые опасные позы для сна
Не понимают бессмысленности? В КНДР "ошеломлены" идеей саммита с США
Не понимают бессмысленности? В КНДР "ошеломлены" идеей саммита с США
Названа главная ошибка женщин на первом свидании
Названа главная ошибка женщин на первом свидании
Как перед войной — глава парламента Южной Осетии оценил действия Грузии
Как перед войной — глава парламента Южной Осетии оценил действия
Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о «законном» нарушении ПДД
Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о «законном»
Украшения-тату и кастомизированные сумки: смотрим новые лукбуки
Украшения-тату и кастомизированные сумки: смотрим новые лукбуки
День поцелуев 6 июля 2020 года: три быстрых ритуала на укрепление любви
День поцелуев 6 июля 2020 года: три быстрых ритуала на укрепление
Букмекеры оценили вероятность победы Канье Уэста на выборах в президенты
Букмекеры оценили вероятность победы Канье Уэста на выборах в
Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
В России подсчитали уровень бедности
В России подсчитали уровень бедности

Топ на сегодня

Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Еще по теме

Когда будет день Конституции Российской Федерации в 2017 году: какого числа – дата праздника, его история
Когда будет Всемирный день мужчин в 2017 году: какого числа, что это за праздник и как его праздновать
Какой сегодня праздник: 6 июля 2019 года
7 декабря 2017 года Катерина Санница: что это за праздник и как он отмечается, приметы и традиции этого дня, история