День поцелуев 6 июля 2020 года: три быстрых ритуала на укрепление любви

Вадим Карасев

О Всемирном дне поцелуя в России знают не многие, но праздник обойден вниманием незаслуженно. В такой светлый день энергетика любви буквально ощущается в воздухе и может позитивно повлиять на жизнь людей.

День поцелуев ежегодно отмечается 6 июля и празднуется уже больше ста лет. Установили его еще в 19 веке в Британии. История гласит, что инициатором этого праздника был некий дантист. Он хорошо все продумал: если люди будут чаще целовать друг друга, то начнут лучше следить за гигиеной полости рта, а значит, на дантистов появится спрос. Неизвестно, как сложилась судьба находчивого стоматолога, но праздник прижился и распространился по всей Европе и Америке, а теперь добрался и до нас.

В день поцелуя обычно проходит много различных конкурсов, связанных с этим приятным занятием. Популярностью пользуются и так называемые поцелуйные ритуалы, которые, по мнению многих эзотериков, способны привлечь и укрепить любовь.

Правила ритуалов на поцелуй

Прежде, чем проводить ритуал через поцелуй, нужно точно определиться, с какой целью вы это делаете. Если ваши намерения благие и вы не желаете ничего дурного, то никаких опасений нет. А вот если вы пытаетесь украсть чью-то любовь или заставить человека против его воли остаться рядом, то возможны неприятные последствия.

Действие таких ритуалов необратимо, но кратковременно. Подобный обряд привяжет человека к вашим губам и вам лично, но не гарантирует счастливой совместной жизни. Рассматривайте это как шанс снова испытать чувство влюбленности.

Важно помнить о том, что нельзя бросать проведение ритуала на полпути. Это очень опасно, причем как для того, кто проводит обряд, так и для заговоренного.

Три быстрых ритуала на укрепление любви

Способ No1: «поцелуй любви». Если вы хотите укрепить отношения, можно воспользоваться шепотком во время поцелуя. Когда будете целовать любимого или любимую, произнесите про себя следующие слова: «Я тебя приворожу да рядом задержу. Удержу любовь твою, чтобы ты был(а) мой (моя)».

Способ No2: «приворот во время поцелуя». Данный ритуал позволяет влюбить в себя человека за 4 минуты. Для этого необходимо во время поцелуя сказать про себя: «Дух мой — твоя душа. Люби меня сильнее, чем себя», а затем 4 минуты смотреть в глаза возлюбленному или возлюбленной. Этот ритуал дает потрясающие результаты.

Способ No3: «присушка при помощи поцелуя». Если вы находитесь в тесных отношениях с человеком, но между вами то и дело возникают ссоры и обиды, это можно исправить при помощи обычного поцелуя. Посмотрите в глаза тому, кто вам дорог, мысленно произнесите: «Мы спокойны, мы любимы, мы с тобой неразлучимы», а после поцелуйте партера. Такой ритуал можно использовать и в качестве профилактики конфликтов, читая про себя заговор каждое утро до тех пор, пока отношения не гармонизуются.