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Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией

Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией
Политика нынешнего руководства Украины провоцирует разжигание конфликта с Россией, раскачивание новой волны русофобии в западном обществе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к боевым действиям против РФ.

Ранее Неижпапа сказал, что Украина готовится к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя. Также Неижпапа заявил, что Украина намерена "вернуть" Крым.

"Украинским генералам явно напекло голову, раз они начали открыто заявлять о готовности воевать с Россией. Слова украинского контр-адмирала о том, что Киев готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией является прямой провокацией против нашей страны. Незалежным воякам продолжает мерещиться возможность возвращения Крыма. Им придется умерить свой пыл - Крым был и останется в составе Российской Федерации, которая умеет защищать свою территорию и граждан", - цитирует Железняка его пресс-служба.


Он подчеркнул, что Россия никогда не была и не станет инициатором конфронтации.

# Россия
По материалам: ria.ru

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