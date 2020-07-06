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Девятилетняя россиянка умерла от удара током в фонтане

Девятилетняя россиянка умерла от удара током в фонтанеФото: Globallookpress.com

В станице Березовская Волгоградской области девочка погибла от удара током в фонтане. Она залезла туда, чтобы достать упавшую кепку. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Девятилетняя девочка играла в парке возле фонтана вместе со своей подругой. Отмечается, что дети находились без присмотра взрослых. Когда ребенка начало бить током в воде, подруга девочки вытащила ее на землю, однако оказать помощь школьнице своими силами не смогла. Подоспевшим на место происшествия взрослым тоже не удалось ее спасти.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Причиной короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании фонтана. В администрации станицы уже прошли проверки, изъята связанная с фонтаном техническая и финансовая документация.

Ранее сообщалось, что четверо россиян погибли при попытке спасти тонущую девочку на реке Онон в Забайкальском крае. Во время купания в реке 15-летняя девочка попала в водоворот и начала тонуть. Ее удалось вытащить из воды, однако, пытаясь ей помочь, погибли четверо взрослых.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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