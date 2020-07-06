Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о «законном» нарушении ПДД

Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о «законном» нарушении ПДД

Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о «законном» нарушении ПДДЛариса ДолинаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор российской певицы Ларисы Долиной Илья Спицын отреагировал на критику, разразившуюся в сети из-за слов исполнительницы о «законном» нарушении ПДД в старом интервью. Свою точку зрения Спицын высказал в беседе с РЕН ТВ.

В частности, он намекнул, что заявление Долиной уже не актуально. «Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите», — резко ответил он.

На старое интервью звезды обратил внимание блогер Anton S. В передаче «Сто вопросов к взрослому», которая вышла в 2010 году, певица призналась, что позволяет своему личному водителю нарушать дорожные правила, когда в этом есть острая необходимость. Например, в случае опоздания на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников.

Артистку тут же стали критиковать в соцсетях, а также сравнивать ее с устроившим пьяное ДТП в центре Москвы актером Михаилом Ефремовым.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вильфанд объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
Вильфанд объяснил, почему летом много опасных погодных явлений
Названы самые опасные позы для сна
Названы самые опасные позы для сна
Не понимают бессмысленности? В КНДР "ошеломлены" идеей саммита с США
Не понимают бессмысленности? В КНДР "ошеломлены" идеей саммита с США
Названа главная ошибка женщин на первом свидании
Названа главная ошибка женщин на первом свидании
Как перед войной — глава парламента Южной Осетии оценил действия Грузии
Как перед войной — глава парламента Южной Осетии оценил действия
Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о «законном» нарушении ПДД
Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о «законном»
Украшения-тату и кастомизированные сумки: смотрим новые лукбуки
Украшения-тату и кастомизированные сумки: смотрим новые лукбуки
День поцелуев 6 июля 2020 года: три быстрых ритуала на укрепление любви
День поцелуев 6 июля 2020 года: три быстрых ритуала на укрепление
Букмекеры оценили вероятность победы Канье Уэста на выборах в президенты
Букмекеры оценили вероятность победы Канье Уэста на выборах в
Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
Режиссер фильма "Доктор Сон" рассказал о своем новом проекте
В России подсчитали уровень бедности
В России подсчитали уровень бедности

Топ на сегодня

Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Еще по теме

Пользователей сети возмутило заявление Ларисы Долиной о «законном» нарушении ПДД
Рецепты от похмелья от Долиной и Волочковой
В Сочи Лариса Долина показала свой большой живот
Лена Ленина заступилась за Ларису Долину и ее мужа