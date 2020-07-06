До конца года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детсадах – Мишустин

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца 2020 года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детских садах, информирует РИА «Новости».

Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

«Сегодня более 7,5 миллиона дошкольников посещают ясли и детские сады. До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях», – сказал Мишустин.

Председатель Правительства Российской Федерации отметил, что родителям, которые хотят устроить детей в детсады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест, в том числе через сайт госуслуг.

«Еще совсем недавно устроить ребенка в детский садик было большой проблемой. Родителям приходилось вставать в очередь, сразу как только ребенок родился, но даже это не гарантировало ему место», – сообщил Мишустин.

Он добавил, что соответствующее заявление раньше можно было подать только при личном посещении.

«Для того чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест», – подчеркнул Мишустин.