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ЕГЭ по русскому языку проходит в штатном режиме

ЕГЭ по русскому языку проходит в штатном режиме

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит в России в штатном режиме, существенных нарушений и сбоев не зафиксировано. Об этом сообщил в понедельник врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передаёт ТАСС.

«Всё спокойно, <...> ровно», — ответил он на соответствующий вопрос. 

Единый госэкзамен по русскому языку проходит 6 и 7 июля. В 2020 году его проведение разделено на два дня для того, чтобы избежать большого скопления людей в экзаменационных пунктах. ЕГЭ по этому предмету сдают свыше 671 тысячи человек.

Основная волна ЕГЭ началась 3 июля. В этом году экзамены сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы. Всего на сдачу ЕГЭ зарегистрированы около 714 тыс. человек.

Ранее член Комитета Государственной Думы по образованию и науке Алёна Аршинова рассказала «Парламентской газете», что пункты проведения ЕГЭ в этом году будут оснащены средствами индивидуальной защиты, при входе установят дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, а в помещениях будут проводить обеззараживание воздуха оборудованием, предназначенным для работы в присутствии детей.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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