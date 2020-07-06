Фильм с дочерью Майкла Джексона в роли Иисуса возмутил христиан

Вадим Карасев

Пэрис ДжексонФото: @parisjackson

Фильм «Привычка» с исполнившей роль Иисуса Христа дочерью Майкла Джексона Пэрис возмутил христиан. На сайте Change.org появилась петиция, призывающая остановить распространение картины.

Хотя дата премьеры картины пока не объявлена, известно, что ее съемки завершились этой весной. Уточняется, что главную роль в фильме играет получившая порнопремию актриса Белла Торн. Как сообщает Variety, она предстает в образе тусовщицы, которая оказывается замешана в опасной сделке с наркотиками. Чтобы избежать неприятностей, она маскируется под монашку. На протяжении фильма перед ней несколько раз появляется Джексон в образе Иисуса Христа.

Зрители решили, что дочь певца не только сыграет женскую версию сына Божьего, но еще и изобразит лесбиянку. При этом в описании проекта нигде не говорится, что Христа сделают лесбиянкой.

Создатели петиции назвали картину богохульной и призвали повысить осведомленность «об этом христианофобском мусоре». В настоящее время под обращением подписались 296 тысяч человек.

Консервативная организация One Million Moms («Миллион матерей») выложила на своем сайте аналогичное обращение, призвав отменить выход фильма. Члены организации отметили, что «кощунственный фильм» высмеивает верующих людей.

Исполнительный продюсер «Привычки» Кассиан Элвес прокомментировал скандал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, в ленте есть момент, в котором к героине Торн приходит видение ее матери, одетой как Иисус. Он назвал полной чушью слухи о том, что Джексон сыграет лесбиянку.

Ранее в июле Пэрис Джексон рассказала о своей сексуальной ориентации и заявила, что никогда не думала, что в конечном итоге окажется с мужчиной. Она пояснила, что в прошлом встречалась с большим числом женщин.