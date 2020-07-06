Фотосессия и прогулка на лошадях: Оксана Самойлова и Джиган провели время вместе с детьми в конном клубе

Вадим Карасев

Теперь, похоже, уже можно с уверенностью говорить, что разводиться 32-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган передумали. Пара, кажется, окончательно помирилась и теперь с удовольствием проводит время вместе, как и раньше.

Вчера супруги со своими детьми отправились в подмосковный конный клуб "Аванпост".





Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми





Джиган с дочерью МайейПриехало туда звездное семейство, правда, не только для того, чтобы провести время на природе, показать детям животных и вместе покататься на лошадях, — в этом конном клубе их ждала фотосессия. Ее главной героиней стала Самойлова: она снималась вместе с лошадьми и собаками, а потом к ней присоединились и дочери, которые позировали в окружении очаровательных оленей.

Джиган при этом оставался за кадром, но показывал съемочный процесс в своих сторис. Четырехмесячный сын пары Давид, похоже, тоже наблюдал за происходящим со стороны и компанию маме и сестрам не составил.





После очередного воссоединения супругов их поклонники вновь стали гадать в комментариях, действительно ли они помирились окончательно.

Снова идеальная семья. Так, я не понял. Они ведь разводились? Я думала, Оксана умная женщина. А она опять повелась...

— пишут интернет-пользователи.





Напомним, еще недавно Самойлова отрицала слухи о примирении с супругом и говорила, что их бракоразводный процесс в силе. Вскоре после этого она снова стала носить обручальное кольцо.

Официальных заявлений о своем воссоединении пара после скандала, когда Джиган из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем попал в рехаб в США, а затем продолжил лечение в России, пока не делала.



