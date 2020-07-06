Фотосессия и прогулка на лошадях: Оксана Самойлова и Джиган провели время вместе с детьми в конном клубе
Теперь, похоже, уже можно с уверенностью говорить, что разводиться 32-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган передумали. Пара, кажется, окончательно помирилась и теперь с удовольствием проводит время вместе, как и раньше.
Вчера супруги со своими детьми отправились в подмосковный конный клуб "Аванпост".
Джиган при этом оставался за кадром, но показывал съемочный процесс в своих сторис. Четырехмесячный сын пары Давид, похоже, тоже наблюдал за происходящим со стороны и компанию маме и сестрам не составил.
Снова идеальная семья. Так, я не понял. Они ведь разводились? Я думала, Оксана умная женщина. А она опять повелась...
— пишут интернет-пользователи.
Напомним, еще недавно Самойлова отрицала слухи о примирении с супругом и говорила, что их бракоразводный процесс в силе. Вскоре после этого она снова стала носить обручальное кольцо.
Официальных заявлений о своем воссоединении пара после скандала, когда Джиган из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем попал в рехаб в США, а затем продолжил лечение в России, пока не делала.