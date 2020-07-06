"Галс-Девелопмент" завершила реструктуризацию бизнеса

Влада Некрасова

Компания "Галс-Девелопмент" завершила основные этапы корпоративной реструктуризации бизнеса и формирования группы компаний, говорится в сообщении девелопера.

"Ключевой компанией группы внутри Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда "Девелоперские активы" под доверительным управлением "ВТБ Капитал Пенсионный резерв встанет ООО "Галс Управление активами", под управлением которого планируется структурировать основные активы группы - такие проекты как бизнес-центр SkyLight, ЦДМ на Лубянке, "Театральный Дом", БЦ "Искра-Парк", "Сады Пекина" и другие", - сообщается в нем.

Трансформация бизнеса позволит компании реализовывать проекты с применением новых механизмов финансирования и управления. Доверительный управляющий совместно с пайщиком (банк ВТБ) будут осуществлять контроль за деятельностью ООО "Галс Управление активами" и другими компаниями фонда, добавляется в сообщении.

Санкт-Петербурге. Согласован пул новых площадок общей площадью более 230 тысяч квадратных метров для возведения жилых и коммерческих объектов недвижимости в сегментах от бизнес-класса и выше, приобретение которых планируется до конца 2020 года.

Девелоперская "дочка" АФК "Система" - "Система-Галс" - в 2009 году за долги перешла под контроль ВТБ и сменила название на "Галс-Девелопмент". Сейчас "Галс-Девелопмент" - девелопер жилой и коммерческой недвижимости. Его основным акционером остается банк ВТБ.