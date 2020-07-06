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Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта

Глава Минэнерго США подпишет разрешение на экспорт СПГ с нового объекта
Министр энергетики США Дэн Бруйетт в понедельник подпишет разрешение на экспорт сжиженного природного газа с еще одного объекта энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении минэнерго.

"Сегодня… министр энергетики США Дэн Бруйетт примет участие в церемонии подписания, в результате чего будет разрешен экспорт СПГ с нового исторического объекта энергетической инфраструктуры", - сказано в сообщении в Twitter-аккаунте ведомства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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