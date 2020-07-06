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Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью газете "Думская", что отказ Киева от достройки крейсера "Украина" связан с отсутствием у России авианосных соединений по типу США.

"По крейсеру "Украина" принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил - это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того", - рассказал Неижпапа.

# Украина / Россия
По материалам: ria.ru

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