Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией

Алексей Вольцев

Командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью газете "Думская", что отказ Киева от достройки крейсера "Украина" связан с отсутствием у России авианосных соединений по типу США.

"По крейсеру "Украина" принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил - это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того", - рассказал Неижпапа.