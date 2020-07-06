Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройкуФото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).

Ведомство дало разрешение на достройку трубопровода с использованием судна, оснащенного системой якорного позиционирования. До сих пор проводить работы в акватории королевства разрешалось только судам с динамическим позиционированием.

В тексте решения отмечается, что оставшаяся часть работ будет проводиться за пределами района, где установлены строгие требования к заботе об окружающей среде. В связи с этим там возможно использование менее экологически безопасного оборудования, в том числе судов с якорным позиционированием.

В декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ. В распоряжении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG осталось судно с динамическим позиционированием «Академик Черский», однако его пока невозможно использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой — большинство компаний отказываются оказывать соответствующие услуги из-за опасения попасть под американские ограничения.

Работы могут быть продолжены с использованием еще одного российского корабля — «Фортуны», однако для этого требовалось разрешение от Копенгагена, которое теперь получено.

Дания последней из всех стран, по акватории которых проходит «Северный поток-2», выдала разрешение на прокладку труб. Оно было получено в ноябре прошлого года, когда до планового ввода газопровода в эксплуатацию оставалось несколько недель. В результате работы не удалось завершить в срок.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку
Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку
В Приморье детские лагеря начнут работу с 15 июля
В Приморье детские лагеря начнут работу с 15 июля
Самый массовый ЕГЭ проходит в регионах России в штатном режиме – Музаев
Самый массовый ЕГЭ проходит в регионах России в штатном режиме –
Учеба без домашнего задания и оценок, или как учатся дети в Нидерландах
Учеба без домашнего задания и оценок, или как учатся дети в
В сентябре 2020 года в Новгородской области начнет работу второй мобильный «Кванториум»
В сентябре 2020 года в Новгородской области начнет работу второй
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1841
Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по делу MH17
Венедиктов сообщил о тайных переговорах России с другими странами по
В Гороховце археологи нашли погребения XII века
В Гороховце археологи нашли погребения XII века
"Каширский маньяк" найден мертвым в СИЗО
"Каширский маньяк" найден мертвым в СИЗО
"Галс-Девелопмент" завершила реструктуризацию бизнеса
"Галс-Девелопмент" завершила реструктуризацию бизнеса
Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией
Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией
В Госдуме оценили слова украинского командующего о подготовке к войне с Россией
В Госдуме оценили слова украинского командующего о подготовке к войне

Топ на сегодня

Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Еще по теме

Для «Северного потока-2» не осталось препятствий
Финляндия дала разрешение на строительство «Северного потока-2»
Финляндия разрешила строительство «Северного потока — 2»
Назван срок строительства «Северного потока — 2» на территории Дании