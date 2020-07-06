Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Вадим Карасев

Любовь, работы, финансы и здоровье — самые важные сферы жизни. Павел Глоба расскажет о том, как в этих сфера преуспеть каждому из Знаков Зодиака на текущей неделе, которая обещает быть довольно приятной, но динамичной.

Портал Woman`s day поделился основными мыслями астролога относительно первой полноценной недели июля. Прогноз достаточно позитивный, но некоторым из нас нужно обязательно обратить внимание на некоторые важные мелочи, о которых расскажет астролог. Это будет довольно интересное, а для кого-то и судьбоносное время.

Овен

У Овнов начинается период проблем. Неурядицы могут начаться на работе, в делах, в финансах. Стоит повременить с серьезными покупками, либо осуществить их в самом начале недели — пока звезда и планеты будут в гармонии. Самый опасный день недели — 11 июля. Желательно не торопиться с выводами относительно всего, что будет происходить.

Для каждого из Знаков Зодиака есть свои секреты счастья. Овнам нужно пользоваться своими секретами, особенно если захочется преуспеть в амурной сфере. Стоит поменьше проявлять агрессии, решать проблемы очень осторожно и дипломатично. В противном случае можно нарваться на грубость и разрушить все то, что было построено упорным трудом.

Телец

Тельцам нужно преодолеть себя и выйти из зоны комфорта. Полезно будет это сделать 6, 9 и 10 июля — в самые благоприятные дни недели. Нужно знакомиться с новыми людьми, а также поддерживать связь со старыми знакомыми. Если коллеги или партнеры по бизнесу пригласят на ужин или неформальную встречу, лучше соглашаться. Это позитивно скажется на будущем отношений.

Очень удачным это время станет для тех Тельцов, которые находятся в поисках любви. Многие позитивные люди, вероятно, захотят сами познакомиться, но для того, чтобы было больше возможностей найти вторую половинку, Тельцам придется проявлять инициативу и самим тоже. Семейным людям лучше проводить больше времени с семьей, детьми, родителями.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя станет очень удачной. Практически все дни будут очень яркими и позитивными. Только 9 июля в четверг нужно быть чуточку осторожнее с решениями, потому что звезды и планеты окажутся в диссонансе. В этот день возможны навязчивые мысли, от которых помогут избавиться советы экстрасенсов. Тревога и негатив могут нарушить планы.

В остальные дни звезды будут созидательными. Можно и даже нужно вкладываться в любовь — эмоционально, финансово. Стоит больше времени уделять отношениям или их поиску. Также астролог советует Близнецам вкладывать деньги в развитие и получение новых знаний. Это очень важно, так как информационные потоки станут крайне активными и мощными.

Рак

Начинается идеальное время для поиска второй половинки, для нестандартных свиданий, знакомств. Медитация на привлечение любимого человека поможет преуспеть в этом еще сильнее. Важно заглянуть внутрь себя и понять, чего именно хочется для счастья. Любовные проблемы откладывать на потом нельзя ни в коем случае. Нужно брать ситуацию под свой контроль.

Самые благоприятные дни недели — 9 и 10 число. Продуктивность в эти четверг и пятницу будут максимальными, так что желательно не лениться. В самом начале недели, пока звезды и планеты будут очень спокойными, лучше разработать планы на будущее. На выходных звезды будут не в духе, так что Павел Глоба советует Ракам не лезть на рожон, а как следует отдохнуть.

Лев

Эта неделя начнется не с самой благоприятной ноты. Понедельник будет днем негатива и разочарований. В начале недели лучше не рисковать и не браться за самые важные дела дома и на работе. Вся остальная рабочая неделя будет относительно спокойной и размеренной, так что можно будет заниматься сложным и монотонным трудом, пытаться исправить ошибки прошлого.

Уже с 6 числа Львам стоит обратить внимание на свой источник силы по Знаку Зодиака. Нужно активизировать все ресурсы для того, чтобы не погрязнуть в проблемах. Что касается амурной сферы, то свободное время лучше посвящать семье и второй половинке. Одиноким Львам пока стоит приостановить поиски. Новые знакомства не принесут счастья.

Дева

Девам улыбнется удача в самом начале недели. Это будет прекрасное время для работы, домашних дел. 6 июля стоит помнить о законе притяжения — позитивные мысли помогут притянуть к себе больше счастья и удачи. Это будет очень благоприятный день для новых начинаний. Позитивная атмосфера сохранится до 8 числа включительно.

9 июля звезды и планеты войдут в диссонанс, поэтому произойдет потеря удачи. В самом начале недели можно задуматься о смене работы, а в конце можно заняться своим образом, работой над внешностью. Можно отправиться на шопинг, либо сделать новую стрижку. В таких ситуациях лучше не слушать советы окружающих — они Девам будут только мешать.

Весы

7 и 8 июля — два самых благоприятных дня недели для Весов. В эти дни можно существенно продвинуться в решении насущных проблем или заслужить повышение по службе. Главное — не нарушать общепринятых правил, особенно 11 числа — когда звезды будут не в духе. На этой неделе быстро исполнить желания поможет методика «свиток желаний».

В любви ожидается некоторый хаос, особенно у тех, кто уже находится в отношениях. Астролог рекомендует не планировать ничего глобального на будущее, не фокусироваться на прошлом. Нужно жить сегодняшним днем. Неуступчивые Весы рискуют остаться одни. Нужно уметь идти навстречу, что бы ни случилось. Особенно это будет необходимо на выходных.

Скорпион

На этой неделе нужно избавиться от негативных программ или хотя бы не думать о плохом. Это будет актуально в любой день. Самое благоприятное время — 6, 9 и 10 июля. Эти дни прекрасно подходят для адаптации к новым условиям на работе, для знакомств, общения, смены обстановки. В целом неделя будет очень благоприятной для семейных представителей Знака.

Это прекрасное время для совместной работы над сложными проектами. Не нужно бояться обращаться за помощью в трудную минуту. Начальство и партнеры по бизнесу оценят желание Скорпионов проявить инициативу. Всех, кто влюблен, ждут невероятные эмоции и очень благоприятное время для романтики, свиданий и встреч.

Стрелец

Стрельцам для того, чтобы оставаться на плаву и преуспевать во всех сферах, потребуется очистить свои мысли от негатива. В этом им помогут пять эффективных техник. Особенно актуальными они будут 9 числа — в самый неблагоприятный день недели. В целом на этой неделе стоит лучше высыпаться, тщательнее продумывать свои действия.

В делах и на работе Стрельца не стоит торопиться. Павел Глоба советует полностью фокусировать внимание на делах, а вечером расслабляться и проводить время с приятными и близкими людьми. Возможные неприятные ситуации, но выйти из них можно будет без особых проблем, если не упрекать и не критиковать вторую половинку, детей и родителей.

Козерог

Козерогам стоит опасаться Знаков Зодиака с негативной энергетикой. Особенно это касается понедельника — самого опасного дня недели. Это период жесткой конкуренции на работе, появления новых врагов и недоброжелателей. Нужно внимательнее считать деньги и максимально учтиво общаться с клиентами, не откладывать ан потом важные проекты.

Достичь взаимопонимания со второй половинкой в начале недели тоже будет непросто. Нужно пережить эту бурю, потому что за ней следует нечто благоприятное — 9 и 10 июля. В эти дни звезды будут очень созидательными. Козерогам улыбнется удача во всех сферах. Можно будет даже заняться самоанализом. На выходных лучше сменить обстановку.

Водолей

Водолеям 7 июля стоит опасаться токсичных людей и энергетических вампиров. Практические советы помогут избежать проблем в общении с такими опасными людьми. На работе полезно заняться документацией и бумажной волокитой. Астролог рекомендует навести порядок на рабочем месте, чтобы повысить удачу и продуктивность.

Любовь займет не вторую, а третью строчку по важности. На втором месте после работы — здоровье. Павел Глоба советует Водолеям больше двигаться, меньше пребывать в стрессе и лучше отдыхать. Также полезно будет вовремя ложиться и вовремя вставать. Режим дня — очень важная составляющая успеха. Также желательно на этой неделе заняться раздачей долгов.

Рыбы

Любовь и отношения — самая важная сфера жизни для рыб. На этой неделе им необходимо активизироваться в этом плане. Можно даже воспользоваться обрядами на привлечение любви. В амурной сфере и в работе нужен творческий подход. Нестандартные свидания помогут произвести впечатление на противоположный пол. Звезды помогут Рыбам стать более обаятельными.

Это идеальная неделя для начала отпуска, активного отдыха или творческой работы. Пришло время для проявления инициативы. Ничего не произойдет само по себе — нужно обязательно искать наилучший путь. Астролог советует неустанно стремиться к покорению новых высот, двигаться вперед. В противном случае эта неделя не будет такой благоприятной, какой могла бы быть.