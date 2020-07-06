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Гороскоп поцелуев: как вы целуетесь по Знаку Зодиака

Гороскоп поцелуев: как вы целуетесь по Знаку Зодиака

Поцелуй — форма проявления любви и искусство выражать свои чувства. Растворяясь в поцелуе, во время которого соединяются души возлюбленных, можно забыть обо всем. Интересно, что у каждого Знака Зодиака есть свой уникальный метод поцелуя.


Несмотря на то, что все люди уникальны, астрологи утверждают: определенные качества личности в большей степени определяются Зодиакальным Знаком. Темперамент, вкусы, таланты и даже желания могут зависеть от даты рождения. Это относится и к вопросам совместимости, предпочтениям в любви и проявлению близости. Астрологические заметки от редакции сайта dailyhoro.ru прольют свет на технику поцелуев каждого Знака Зодиака.

Овен. Импульсивный и очень пылкий Знак, который привык выражать свои чувства очень ярко и открыто. В поцелуе Овен дарит всего себя, но взамен ждет того же и от партнера. Перед Овном сложно устоять, ведь легкий поцелуй с ним за одно мгновение может перерасти в ураган страсти.

Телец. Телец вкладывает в каждый поцелуй всю свою любовь, заботу и чувственность. Представители этого Знака — желанные и притягательные партнеры. И это вполне объяснимо, ведь поцелуй мужчины-Тельца вызывает желание и страсть, а поцелуй женщины-Тельца наполняет любовью и вселяет чувство уверенности в себе.

Близнецы. Близнецы — двойственный Знак, который славится волнообразным настроением и переменчивой натурой. Эти люди живут своими эмоциями, поэтому каждый поцелуй с ними — это всегда что-то новое, увлекательное и невероятное. Правда, как только растворится дымка таинственности, Близнец может увлечься другим партнером.

Рак. Рак — самый сентиментальный и чувственный Знак, который своим поцелуем буквально вводит в мир грез, создавая вокруг особенную атмосферу, где царит только любовь и райское наслаждение. В каждом поцелуе Рака много нежности, искренности и духовной близости.


Лев. Поцелуй Льва или Львицы — это всегда соблазн и невероятные эмоции. Представители этого Знака всегда открыто показывают чувства, поэтому их поцелуй может рассказать многое об их любви. Если вы привлекаете Льва, он подарит вам всю свою страсть, а если нет, то поцелуй будет коротким и холодным.

Дева. Поцелуй Девы отличается сочетанием легкости и строгости, страсти и сдержанности. Правда, насладиться манящими губами Девы можно лишь при соблюдении определенных условий — романтичное место без раздражающих свидетелей, подходящая атмосфера без отвлекающих звуков и неприятных запахов, соответствующее настроение, а также терпение со стороны партнера.


Весы. Весы — Знак гармонии и равновесия во всем, но во время поцелуя он раскрывает себя с неожиданной стороны, демонстрируя всю свою страсть и игривость. Весы всегда знают, как обрадовать и удивить вторую половинку, поэтому их называют великими казановами Зодиака. Они отдаются чувствам целиком, и дело никогда не ограничивается только поцелуем.

Скорпион. Слово, которым можно охарактеризовать жизнь Скорпиона, — страсть. Он увлечен и заинтересован всем, чем бы ни занимался. Представители этого Знака могут поддаться желанию и поцеловать того, кто вызывал в них сильные чувства. Отличительная черта Скорпионов — они могут показать своим поцелуем и неземную любовь, и настоящую ненависть.

Стрелец. Стрелец любит жизнь во всех ее проявлениях. Он редко унывает и всегда наслаждается вызовами, с которыми сталкивает его судьба. В любви Стрелец может подстраиваться под партнера и дарить ему невероятные, уникальные эмоции. Правда, взамен Стрелец ждет не меньшей самоотдачи.


Козерог. Козерога сложно назвать романтиком, но при желании он может приятно удивить любимого человека. Нежный, элегантный и изысканный поцелуй — самая желанная награда тому, кто смог завоевать сердце самого неприступного Знака.

Водолей. Водолей живет настоящим и использует каждое мгновение жизни с максимальной активностью. Поэтому при поцелуе он дарит максимум удовольствия, при этом постоянно удивляя партнера разнообразием. Для Водолея поцелуй — это сигнал к близости, намек на свои желания.

Рыбы. Рыбы не из тех, кто провоцирует, открыто завлекает и флиртует на глазах у всех. Они предпочитают ждать, пока партнер пойдет навстречу. Тех, кто ответит на тайные намеки и игры, ждет вознаграждение — глубокий, медленный и искренний поцелуй, в котором чувствуются любовь, желание и страсть.

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По материалам: dailyhoro.ru

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