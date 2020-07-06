«Интурист» запустил пакетные туры в Татарстан

Алексей Вольцев

В ассортименте туроператора «Интурист» существенно расширилась линейка туров в Татарстан. Сюда можно отправиться как в составе пакетного тура с авиаперелетом, так и заказав только проживание и экскурсии. Цены стартуют от 16,8 тыс. р. на двоих. Есть также авторские экскурсионные продукты.

ТУРЫ ДОСТУПНЫ В ПАКЕТНОМ И НАЗЕМНОМ ВАРИАНТЕ

В сезоне-2020 туроператор «Интурист» существенно расширил ассортимент туров по России: в продаже появились бюджетные экскурсионные туры в Ленинградскую, Новгородскую, Мурманскую и Самарскую области, Псков, Алтай, Хакасию, на озеро Байкал, полуостров Камчатка и последняя новинка – Татарстан.

Выбор Татарстана неслучаен: это многогранное направление с хорошей отельной базой. В регионе представлено 65 гостиниц разной ценовой категории.

Сейчас в ассортименте туроператора представлено 6 экскурсионных туров: в основном это туры выходного дня с размещением на 2 ночи в Казани. Цены на них начинаются от 16 825 р. на двоих за экскурсионный тур (без перелета).

Новый продукт доступен как в формате наземного обслуживания, так и в виде пакетных туров с авиаперелетом. Авиаперевозка в Казань уже включена в состав тура при отправлении из Москвы и Санкт-Петербурга.

В перспективе планируется увеличение городов вылетов, опция включения в турпакет железнодорожных билетов, а также расширение ассортимента туров. К новогодним праздникам в продаже появятся сезонные тематические новинки.

АВТОРСКИЙ ТУР «ОТКРЫВАЕМ ГЛАЗА ВМЕСТЕ С ЗУЛЕЙХОЙ»

Представители «Интуриста» обращают внимание на авторский тур «Открываем глаза вместе с Зулейхой» (3 дня/2 ночи), в рамках которого можно совершить экскурсионное путешествие по местам сьемок популярного сериала со звездами российского кино.

Туристов ждет посещение Храма всех религий, знакомство со старинными домами татарской деревни, Кремль, Казанский университет и даже сибирский поселок Семрук.

Тур «Открываем глаза вместе с Зулейхой» с авиаперелетом из Москвы и проживанием в отеле обойдется от 33 681 р. на двоих.

В ТАТАРСТАН ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ИЛИ НА КОРПОРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД

Как подчеркивают в «Интуристе», все программы по Татарстану ориентированы на семейный культурно-познавательный отдых. Туры стартуют от 16 825 р. на двоих без перелета.

Кроме того, туроператор принимает корпоративные заявки на выезд групп с индивидуальной программой, дополненной мастер-классами по приготовлению эчпочмака, дегустациями каз, чак-чака и других национальных блюд.

В планах туроператора «Интурист» - расширение ассортимента туров в Татарстан. К новогодним праздникам в продаже появятся сезонные тематические новинки.

КАК ТУРАГЕНТАМ ЗАРАБОТАТЬ НА ТАТАРСТАНЕ

Как подчеркивают в «Интуристе», бронировать туры в Татарстан выгодно. Действует комиссия EXTRA 10%.

Узнать подробнее о турах в Татарстан можно в ходе Регионального туристического форума, который состоится онлайн 7 июля. В рамках этого масштабного мероприятия представители Госкомитета по туризму Татарстана проведут собственную сессию.