«Интурист» запустил пакетные туры в Татарстан
В ассортименте туроператора «Интурист» существенно расширилась линейка туров в Татарстан. Сюда можно отправиться как в составе пакетного тура с авиаперелетом, так и заказав только проживание и экскурсии. Цены стартуют от 16,8 тыс. р. на двоих. Есть также авторские экскурсионные продукты.
ТУРЫ ДОСТУПНЫ В ПАКЕТНОМ И НАЗЕМНОМ ВАРИАНТЕ
В сезоне-2020 туроператор «Интурист» существенно расширил ассортимент туров по России: в продаже появились бюджетные экскурсионные туры в Ленинградскую, Новгородскую, Мурманскую и Самарскую области, Псков, Алтай, Хакасию, на озеро Байкал, полуостров Камчатка и последняя новинка – Татарстан.
Выбор Татарстана неслучаен: это многогранное направление с хорошей отельной базой. В регионе представлено 65 гостиниц разной ценовой категории.
Сейчас в ассортименте туроператора представлено 6 экскурсионных туров: в основном это туры выходного дня с размещением на 2 ночи в Казани. Цены на них начинаются от 16 825 р. на двоих за экскурсионный тур (без перелета).
Новый продукт доступен как в формате наземного обслуживания, так и в виде пакетных туров с авиаперелетом. Авиаперевозка в Казань уже включена в состав тура при отправлении из Москвы и Санкт-Петербурга.
В перспективе планируется увеличение городов вылетов, опция включения в турпакет железнодорожных билетов, а также расширение ассортимента туров. К новогодним праздникам в продаже появятся сезонные тематические новинки.
АВТОРСКИЙ ТУР «ОТКРЫВАЕМ ГЛАЗА ВМЕСТЕ С ЗУЛЕЙХОЙ»
Представители «Интуриста» обращают внимание на авторский тур «Открываем глаза вместе с Зулейхой» (3 дня/2 ночи), в рамках которого можно совершить экскурсионное путешествие по местам сьемок популярного сериала со звездами российского кино.
Туристов ждет посещение Храма всех религий, знакомство со старинными домами татарской деревни, Кремль, Казанский университет и даже сибирский поселок Семрук.
Тур «Открываем глаза вместе с Зулейхой» с авиаперелетом из Москвы и проживанием в отеле обойдется от 33 681 р. на двоих.
В ТАТАРСТАН ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ИЛИ НА КОРПОРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД
Как подчеркивают в «Интуристе», все программы по Татарстану ориентированы на семейный культурно-познавательный отдых. Туры стартуют от 16 825 р. на двоих без перелета.
Кроме того, туроператор принимает корпоративные заявки на выезд групп с индивидуальной программой, дополненной мастер-классами по приготовлению эчпочмака, дегустациями каз, чак-чака и других национальных блюд.
В планах туроператора «Интурист» - расширение ассортимента туров в Татарстан. К новогодним праздникам в продаже появятся сезонные тематические новинки.
КАК ТУРАГЕНТАМ ЗАРАБОТАТЬ НА ТАТАРСТАНЕ
Как подчеркивают в «Интуристе», бронировать туры в Татарстан выгодно. Действует комиссия EXTRA 10%.
Узнать подробнее о турах в Татарстан можно в ходе Регионального туристического форума, который состоится онлайн 7 июля. В рамках этого масштабного мероприятия представители Госкомитета по туризму Татарстана проведут собственную сессию.