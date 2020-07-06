Иран заявил о значительном ущербе из-за взрыва на ядерном объекте

Вадим Карасев

Кадр: CNN

Ущерб от пожара на ядерном объекте в иранском городе Нетенз оказался «значительным», а не ограниченным, как сообщалось ранее. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, передает CNN.

Чиновник заострил внимание на том, что хоть обошлось без человеческих жертв, но «финансовые потери были существенными». Помимо непосредственных разрушений на месте ЧП, происшествие замедлило развитие ядерной программы Тегерана на месяцы, добавил он. Камалванди пояснил, что пострадала разработка и создание технически сложного оборудования, поскольку оказались уничтожены необходимые для этого уникальные инструменты. В то же время происшествие не сказалось на работе по обогащению урана на объекте.

О случившемся в Нетензе в иранской провинции Исфахан стало известно 2 июля. На данный момент, точные причины пожара остаются неизвестными. Вместе с тем иранские власти заявляли, что нашли «основную причину» взрыва, но не стали публично заявлять о ней из соображений безопасности. В то же время анонимный сотрудник разведки сообщал, что произошедшее было диверсией Израиля.

Некоторые эксперты считают, что в пожаре на ядерном объекте заинтересованы Израиль и США, пишет CNN. Это связывают в том числе с происшествием 10-летней давности, когда компьютеры на объекте подверглись атаке вируса, который вывел из строя газовые центрифуги, с помощью которых обогащается уран.

В Нетензе обогащают уран до уровня 4,5 процента, что выше максимального уровня в 3,67 процента, предусмотренного ядерной сделкой, заключенной в 2015 году. Тегеран официально прекратил следовать этому требованию после того, как США в 2018-м объявили о своем выходе из сделки. На объект осенью 2019-го не пустили инспектора МАГАТЭ.