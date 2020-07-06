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Иранского журналиста приговорили к смертной казни

Иранского журналиста приговорили к смертной казниРухолла ЗамФото: MojNews / Wikimedia

В Иране главу новостного портала Amad News Рухоллу Зама приговорили к смертной казни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили.

По словам Исмаили, решение о смертной казни не окончательное. Официальный представитель суда отметил, что оно может быть обжаловано.

Отмечается, что журналист был обвинен в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля.

Зам был задержан в октябре 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Утверждалось, что разведка много лет следила за журналистом. По их данным, он сотрудничал с иностранными спецслужбами и хотел «привести страну к смятению».

В 2017-2018 годах Зам активно занимался освещением протестных акций в Иране, при этом местом его постоянного жительства была Франция. Власти Ирана неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.

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По материалам: lenta.ru

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