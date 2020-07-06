Избавляемся от муравьев в землянике гуманными способами

Алексей Вольцев

Проблема муравьев на огороде иногда принимает очень масштабный характер. Во-первых, муравьи разносят тлю по деревьям и цветам. Это огромный минус. Но при этом, колонии муравьев, которые живут в земле, значительно улучшают ее структуру. Муравьи рыхлят землю, обогащают ее своими продуктами жизнедеятельности, защищают растения от вредителей, так как сразу уничтожают отложенные личинки.

Но все было бы хорошо, если бы эти муравейники не появляюсь прямо в центре кустов клубник и земляники. Вначале все хорошо, муравьи, как я уже говорила, улучшают показатели почвы и тем самым увеличивают урожайность. Но когда популяция разрастается, то муравьи бесцеремонно жрут ягоды, портят корни, и хорошего от их присутствия ничего не остается.

Матка муравьев, которая откладывает яйца, увеличивая количество жителей семейки, сидит глубоко под корнями. Поэтому просто от семейки избавиться не получится. Придется применять серьезные средства, которые, скорее всего сделают урожай непригодным к употреблению.





Но многие дачники не хотят уничтожать муравьев, они хотят их отпугнуть или переселить. Чтобы они улучшали землю в другом месте.

Можно, хоть и сложно, переселить муравейник в другое место. Нам потребуется металлическое ведро и варенье, джем или что-то подобное. Разбавляем сладкое лакомство водой наполовину. Укладываем ведро там, где большой муравейник. Ждем 3-4 часа. После этого прикрываем ведро и переносим на другое место.Можно просто выкопать муравейник полностью, и перенести или перевезти его в другое место. Это сделать еще сложнее, поэтому какой способ выбрать — решать только вам.

После того как муравейник убран, нужно обязательно засыпать место, где они обитали золой или содой. Это следует сделать, чтобы предотвратить появления новой семьи на этом месте.

Можно использовать народные средства отпугивания. Ватные тампоны со скипидаром, обработка растений и почвы нашатырным спиртом, посыпать почву горчицей. Народных средств достаточно, только применять их нужно, когда муравьев еще не критично много.

Если популяция слишком велика, и муравейники чуть ли не в каждом кустике, то применять лучше сильнодействующие препараты. Не жалейте часть урожая, которую придется потерять, муравьи все равно все сожрут.