Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам

Лидия Мартынова

Российские банки и эксперты считают, что возможность использования водительского удостоверения в качестве дополнительного идентификатора упростит для граждан РФ осуществление разовых банковских операций и при этом не влечет за собой повышенных рисков для кредитных организаций, однако инициатива требует дополнительной проработки, показал опрос РИА Новости.

Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ разрабатывают законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов – физлиц. В ЦБ уточнили, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство РФ допускает проведение упрощенной идентификации.

Как подчеркнула руководитель финансового мониторинга банка "Дом.РФ" Дина Багатова, водительское удостоверение планируется использовать только при упрощенной идентификации, то есть при осуществлении валютно-обменных операций на сумму до 600 тысяч рублей и переводах без открытия счета. О полном спектре банковских услуг, по ее словам, речь не идет.

"Внесение в законодательство обсуждаемой поправки позволит упростить для граждан РФ осуществление разовых банковских операций, при этом не влечет за собой повышенных рисков для кредитных организаций, так как процедура упрощенной идентификации четко регламентирована законодательством и может применяться только в определенных случаях", - заявила Багатова.