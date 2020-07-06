Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам

Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам

Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам
Российские банки и эксперты считают, что возможность использования водительского удостоверения в качестве дополнительного идентификатора упростит для граждан РФ осуществление разовых банковских операций и при этом не влечет за собой повышенных рисков для кредитных организаций, однако инициатива требует дополнительной проработки, показал опрос РИА Новости.

Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ разрабатывают законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации банковских клиентов – физлиц. В ЦБ уточнили, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в отношении которых законодательство РФ допускает проведение упрощенной идентификации.

Как подчеркнула руководитель финансового мониторинга банка "Дом.РФ" Дина Багатова, водительское удостоверение планируется использовать только при упрощенной идентификации, то есть при осуществлении валютно-обменных операций на сумму до 600 тысяч рублей и переводах без открытия счета. О полном спектре банковских услуг, по ее словам, речь не идет.


"Внесение в законодательство обсуждаемой поправки позволит упростить для граждан РФ осуществление разовых банковских операций, при этом не влечет за собой повышенных рисков для кредитных организаций, так как процедура упрощенной идентификации четко регламентирована законодательством и может применяться только в определенных случаях", - заявила Багатова.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Павел Прилучный отдыхает в Крыму вместе с Мирославой Карпович и детьми: "Начался новый этап"
Павел Прилучный отдыхает в Крыму вместе с Мирославой Карпович и
"Неужели малыш родился?!": фанаты Бориса Корчевникова поздравляют телеведущего с пополнением
"Неужели малыш родился?!": фанаты Бориса Корчевникова поздравляют
Турецкий официоз в ливийском ударе: России вменили «поставку» боевиков
Турецкий официоз в ливийском ударе: России вменили «поставку» боевиков
Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам
Эксперты прокомментировали проект идентификации по водительским правам
Луна в воздушных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя
Луна в воздушных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя
Нацпроект «Культура» успешно реализует Ульяновская область
Нацпроект «Культура» успешно реализует Ульяновская область
Диетолог предрекла сбросившему 100 килограммов Фадееву проблемы со здоровьем
Диетолог предрекла сбросившему 100 килограммов Фадееву проблемы со
На лишенного сана опального священника пожаловались в полицию
На лишенного сана опального священника пожаловались в полицию
Офицер ВВС США назвала домогательства ценой приема в армию
Офицер ВВС США назвала домогательства ценой приема в армию
Власти Колымы объяснили высокий уровень доходов жителей
Власти Колымы объяснили высокий уровень доходов жителей
Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» двумя судами
Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» двумя судами
Поправки в Конституцию должны лечь в основу программы ЕР, заявил Медведев
Поправки в Конституцию должны лечь в основу программы ЕР, заявил

Топ на сегодня

Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Еще по теме

Россиянам разрешат обращаться в банки по водительским правам
Страховщикам упростили идентификацию клиентов
Банки России могут внедрить биометрическую идентификацию клиентов
ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар-Альянс»