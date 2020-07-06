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Элджею разрешили приезжать на Украину

Элджею разрешили приезжать на УкраинуФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В окружном административном суде Киева отменили трехлетний запрет на посещение Украины российским рэпером Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что действия Службы безопасности Украины (СБУ) признали противоправными, в связи с чем и было принято решение отменить постановление о запрете.

Адвокат артиста Евгений Пронин рассказал, что это никак не связано с изменением политического климата на Украине. Он пояснил, что Элджей не нарушал законодательство Украины — по этой причине и было отменено решение.

Отмечается, что в 2018-м СБУ запретила въезд российскому рэперу на территорию страны. Исполнителю запретили это «в интересах обеспечения безопасности» Украины.

В 2015-м министерство культуры Украины составило «черный список» артистов и других деятелей культуры, в том числе российских, которые якобы угрожают безопасности страны. В него вошли, например, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Кроме того, правительство Украины запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятыми после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014-го.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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