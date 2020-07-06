Как не ошибиться в выборе колбасы летом

Влада Некрасова

Хорошая колбаса – дороже мяса. В интервью радио Sputnik исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, на что обратить внимание при покупке колбасы.

Сухая оболочка, ровный цвет на срезе. Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, на что нужно ориентироваться при покупке колбасных изделий.

Она отметила, что понятие "качества" относительно: для кого-то качественной будет и соевая сосиска, например, для тех, кто соблюдает пост. Измерить можно, например, параметр безопасности.

"Однозначно, вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно безопасная. Сырье животного происхождения проверяет Россельхознадзор. Безопасность и соответствие обязательным требованиям пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации контролирует Роспотребнадзор. Все регулируется целым комплексом нормативно-правовых документов", - отметила в эфире радио Sputnik Екатерина Лучкина.

Она объяснила, на что в первую очередь нужно ориентироваться при выборе колбасы в магазине.