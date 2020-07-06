Как не зацикливаться на прошлом и обидах: практики и талисманы, помогающие прощать себя и других

Вадим Карасев

Будущее не будет открытым, пока прошлое не будет забыто. Это закон, который актуален всегда и для всех. Настало время узнать о том, как перестать зацикливаться на прошлом и отпустить обиды, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Порой бывает очень сложно простить себя или кого-то другого, но если этого не сделать, жизнь не продолжит течь дальше. Вы так и останетесь на одном месте, пребывая в негативном состоянии и расположении духа. Это сделает вашу энергетику отрицательной, что в свою очередь может стать причиной проблем со здоровьем.

Аффирмации

Есть множество различных аффирмаций на любовь, деньги, успех, но мало кто знает, что они также могут помочь забыть прошлые обиды. Стоит почаще говорить себе:

«я забываю прошлое и иду вперед, к новым событиям»;«я прощаю себя за свои ошибки»;«я прощаю окружающих за их негатив, поэтому очищаюсь от этого тоже»;«прошлое больше не властно надо мной».

Эти фразы можно повторять так часто, как вам хочется. Желательно делать это как можно чаще. Это поможет победить внутренние негативные программы и начать жить полной жизнью. Чтобы аффирмации работали как можно лучше, можно использовать для этого талисманы. В таковым, например, относится минерал аметист, который освобождает разум от всего плохого и гармонизирует сознание.

Учимся благодарить прошлое

Нужно поблагодарить себя за прошлые ошибки, потому что они не прошли даром. Это простая практика, которая выполняется, как обычная аффирмация, либо включается в медитации.

Например, если в прошлом пришлось совершить какой-нибудь очень негативный поступок, то нужно сказать себе: «Я благодарю Вселенную за то, что она помогла мне стать лучше». История знает множество людей, которые победили депрессию и скорбь. Они приняли то, что произошло с ними, и стали более успешными, чем были до этого. Возможности человека практически безграничны. Границы устанавливает каждый сам для себя.

«Список мудрости»

Это прекрасная практика, которая дополняет предыдущую. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют взять листок и записать на него то, чему вас научили неудача, проблема, горе, поступок или человек.

Необходимо перечитывать этот список как можно чаще — утром, днем и вечером. Возможно, что на следующий день после появления проблемы человек не будет замечать никаких плюсов, но их будет становиться все больше и больше с каждым днем. Читая список в моменты, когда хочется пожалеть себя или предаться грусти, можно будет вылечить скорбь и сожаление об этой ошибке, оставив только самое лучшее.

Эти листки мудрости можно оставлять. Чем больше их будет, тем быстрее человек сможет понять простую истину о том, что всё происходящее с нами ведет нас к лучшей жизни, к очищению от всего лишнего.

Сосредоточенность на настоящем

Мысли удалить нельзя, ведь наш мозг не компьютер. Зато можно их заменить чем-то. Например, можно заняться новым делом, сфокусироваться на актуальных делах и проблемах. В таком случае негативные мысли постепенно уйдут.

Самый лучший способ победить негативные мысли о прошлом и обиды на себя и окружающих — заняться спортом или каким-то новым увлечением. Во-первых, это поможет отвлечься. Во-вторых, само тело настроится на позитивную волну, потому что гормоны тревоги и стресса уступят место гормонам удовольствия.

В дополнение эксперты советуют ставить дома такие растения, как спатифиллум и драцена. Эти «зеленые друзья» очищают биополе человека от отрицательной энергии. Они впитывают в себя человеческие страхи, негатив, обиды. Эти растения исцеляют от депрессивных мыслей и помогают двигаться дальше, когда всё плохо.