Как перед войной — глава парламента Южной Осетии оценил действия Грузии

Алексей Вольцев

Действия грузинских властей близ югоосетинских границ привели к очередному витку напряженности, заявил спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, комментируя действия Грузии в непосредственной близости от границ республики.

«Создание очагов напряженности вокруг Южной Осетии — это давняя государственная политика Грузии. Они никак не могут успокоиться и отойти от своих реваншистских планов по отношению к нашему народу. Об этом свидетельствует и выставление новых незаконных постов в непосредственной близости от нашей территории», — цитирует спикера парламента «Рес».

Как отметил Тадтаев, действия Грузии говорят «о нежелании отказываться от своей агрессивной политики в отношении Южной Осетии».

«Если сравнивать действия Грузии с ее поведением накануне всех вооруженных агрессий против Южной Осетией, то можно предполагать, с какой целью Грузия снова накаляет обстановку. Наш народ не забыл геноцид осетинского народа 1920 года, развязанные Грузией вооруженные нападения с 1989 по 1992 год, интервенцию 2004 года и полномасштабную войну 2008 года. Мировое сообщество должно наконец дать правовую оценку действиям Грузии в отношении нашего народа, геноцида осетин, потому что безнаказанность порождает вседозволенность и Грузия снова захочет повторить геноцид», — заявил Тадтаев.

По словам спикера, если какие-то посягательства на территорию Южной Осетии со стороны Грузии будут наблюдаться, то Южная Осетия вполне может защитить свои границы.

«Определённое беспокойство из-за незаконных грузинских постов близ наших границ, конечно, у югоосетинской стороны имеется, но Южная Осетия сегодня уже независимое государство, которое будет защищать свои границы», — сказал спикер.

Обострению обстановки на границе Южной Осетии послужило строительство Грузией в конце августа прошлого года блокпоста над селом Уиста (Цнелис). В Цхинвале эти действия назвали незаконным проникновением на территорию республики. Власти Южной Осетии приняли ряд мер по обеспечению безопасности на участке границы в районе села Уиста. Генпрокуратура в свою очередь возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы грузинскими вооруженными формированиями.

Тбилиси продолжает обустраивать блокпосты и на других участках границы с Южной Осетией.