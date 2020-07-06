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Как правильно выбрать размер презерватива?

Презервативдавно стал третьим, и надо заметить далеко не лишним, участником полового акта.Он по праву продолжает являться наиболее надежным и одним из самыхвостребованных средств контрацепции. Вот только зачастую вопрос о его размереставит некоторых молодых людей в неловкое положение и вызывает на их лицеискреннее недоумение. Но это как раз тот самый случай, когда размер имеетзначение! Как правильно подобрать свой размер презерватива и почему этонеобходимо – читай ниже.Для чего это нужно
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По материалам: intrigue

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