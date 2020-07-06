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Как защититься от комаров, если нет средств против них?

Как защититься от комаров, если нет средств против них?

Дачный сезон в самом разгаре. Вроде бы собираешься, собираешься, все пять раз перепроверил, но что-нибудь обязательно забыл. Ладно, когда это что-то не очень важное. А вот когда на дворе уже вечер, все расслабились, а тут выясняется, что средства от комаров остались дома, тогда это паника.

Что делать, как быть? Как обезопасить себя не только на улице, на пикнике, но и дома, ведь впереди ночь, а комаров в дом напускали достаточно, в полной уверенности, что на ночь включим в розетку современное средство и будем спокойно спать?

Нужно посмотреть, что у вас есть с собой. Комары чувствительны к запахам. Есть такие, которые человек любит, а вот комарики не очень. И если у кровати поставить такое пахучее средство, то можно проспать спокойно всю ночь. Запоминайте, а то ведь бывает, что с нами на даче дети, а они комариные укусы переносят очень плохо.


Содержание


1 Ванилин
2 Соевый соус
3 Лимон
4 Рыбий жир

Ванилин

У хороших хозяек ванилин всегда в доме есть. Пирожки с добавлением ванилина любят и взрослые и дети. А вот комары его терпеть не могут. Они сразу теряют нюх, ориентацию в пространстве. Если рядом с кроватью разместить в блюдечке немного ванилина или «присолить» территорию, где у вас должен быть пикник, то комары вас просто не найдут.

Соевый соус

Соевый соус тоже частый гость на кухне. Стоит чуть-чуть налить в блюдце и поставить у кровати, спокойная ночь для вас обеспечена. Кажется, что такого в соусе, но комары не переносят его запах.

Лимон

Лимон помогает при борьбе с разными насекомыми. Не исключение и комары. Чтобы эффект был стопроцентным, нужно разрезать лимон пополам, а если он большой, то и на 4 части, воткнуть в мякоть несколько штук гвоздичек и разместить эти кусочки по комнате. Все комары, которые были в комнате, постараются убежать, а новые не будут залетать.

Рыбий жир

Думаете, только вы не любите рыбий жир? Не угадали, его все не любят. А уж как не любят его комары. Если вам нужно в огород или в лес, а средства защиты остались в городе, то просто намажьте рыбьим жиром открытые участки кожи. Комар никогда не станет кусать то, что пахнет рыбьим жиром.

Что-нибудь из этого обязательно найдется в доме. Так что не нужно паники. Берите и применяйте — безвыходных ситуаций не бывает.

# Интересное
По материалам: planktons

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