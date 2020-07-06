Какие деревья посадить на участке, чтобы осушить его?

Лидия Мартынова

Вы очень любите баню, или у вас проблемы с очисткой выгребных ям? Все можно решить намного проще. Достаточно правильно подобрать растения, которые нужно посадить рядом. При правильном подборе, вам никогда не придется откачивать яму или думать, как убрать влагу вокруг бани и душа.

Некоторые из насаждений способны проводить через себя огромное количество воды. Они ее впитывают корнями и испаряют через листья. Таким образом и себя охлаждают в зной и вам помогут справиться с чрезмерной влажностью. Есть такие, что способны за сутки перекачать около 600 литров воды.

Начнем с самых распространенных. Если у вас какое-то не просыхающее место на участке, но вы не хотите сажать большие деревья, то посадите черемуху. За сутки она без труда перекачает 150 литров воды. Это максимальное количество, не обязательно, чтобы эти 150 литров всегда были под корнями черемухи.

Кто не хочет иметь на своем участке красивые березки? Все хотят, помимо того, что это очень красивые деревья, они еще и прекрасно убирают излишки влаги. В день средняя березка способна заглотить 200 литров воды.





Если не слушать поверья о том, что елка во дворе к беде, то такое дерево сможет освобождать участок ежедневно от 100-150ти литров воды. Ель хороша еще и тем, что ей без разницы, что в земле — засуха или болото.

Если на вашем участке растет дуб, то смело копайте рядом с ним выгребную ямы, вам точно не придется ее откачивать. Средний дуб способен за сутки откачать до 600 литров воды. Вот это производительность, никакие насосы или откачки точно не потребуются.

Чтобы достичь желаемого результата, такие деревья можно посадить на расстоянии 10 метров от ямы. И на таком приличном расстоянии, они очень скоро смогут дотянуться до влаги. Конечно, если есть возможность, то расстояние лучше сократить. 10 метров это максимальное расстояние, на котором корни смогут работать, как насосы.

Как видите, можно значительно сократить работы на своем участке, если знать немного больше о растениях. В природе все взаимосвязано, а уж круговорот воды вообще никто не отменял.