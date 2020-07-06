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Какие музеи и парки открылись в Санкт-Петербурге, и кто может в них попасть

Какие музеи и парки открылись в Санкт-Петербурге, и кто может в них попасть

В Петербурге открываются топовые объекты показа. Однако пока музеи и парки не обслуживают организованные туристические группы. Туроператоры надеются, что ситуация изменится в середине июля.  Какие музеи и парки в Петербурге можно сейчас посетить самостоятельно и на каких условиях?


В ЭРМИТАЖЕ НАДО УЛОЖИТЬСЯ В 2 ЧАСА

Эрмитажоткроется для посещения 15 июля. Вход – только по электронным билетам. Все посетители должны носить маски и перчатки и соблюдать необходимую дистанцию. В соответствии с санитарными нормами, в Эрмитаже ограничат вход и регламентируют передвижение в залах.

Посещение музея будет организовано по сеансам, для входа и выхода откроются несколько точек. Пребывание посетителей ограничат двумя часами. Будут доступны только определенные маршруты: их сделают с разными акцентами в пределах коллекции, но все они позволят встретиться с основными шедеврами.

По сообщению пресс-службы музея, в Эрмитаже рассчитывают, что работа в условиях ограничений продлится до декабря, после чего музей вернется к привычному режиму.


ФОНТАНЫ ПЕТЕРГОФА УЖЕ ЗАРАБОТАЛИ

Государственный музей-заповедник «Петергоф» открыл сезон фонтанов 3 июля. Для посетителей доступны Нижний парк, парки Ораниенбаума и Александрии.  Чтобы минимизировать очереди в кассы, введена онлайн-продажа билетов в Нижний парк.

При покупке билета на сайте необходимо выбрать двухчасовой интервал входа в парк. Приехав к этому времени, гости смогут войти в парк и провести в нем столько часов, сколько захотят. При этом сохранятся возможность купить билеты в день посещения в дежурной кассе. Там же можно получить бесплатные билеты льготным категориям посетителей. 

Во время прогулок туристы обязаны носить защитные маски, купить которые можно будет в автоматах у входов в парки. Для регулирования потоков посетителей музей разработал маршруты прогулки по паркам, которые исключают пересекающиеся потоки.


ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ ПОКА НЕ УВИДЕТЬ

Музей-заповедник «Царское Село» открыл свои парки 3 июля. Стоимость входного билета в Екатерининский парк не изменилась и составляет 150 рублей, его можно приобрести в кассах и онлайн. Электронные билеты с открытой датой, которые доступны на сайте музея-заповедника, будут действительны для однократного посещения парка до 18 октября.

Вход в Александровский парк - свободный. Парковые павильоны, Екатерининский дворец и другие экспозиции закрыты.


ГАТЧИНА И ПАВЛОВСК – ПАРКИ ОТКРЫТЫ, ЛЕТНИЙ САД НА ОЧЕРЕДИ

Гатчинский паркв музее-заповеднике «Гатчина» открылся для посетителей 2 июля. Введен контроль численности посетителей: для этого необходимо взять бесплатный билет.

Запущена серия экскурсий на открытом воздухе для самостоятельных туристов: по Гатчинскому и Приоратскому паркам, а также по самому городу Гатчина.

С 28 июняоткрылся для посещения и парк музея-заповедника «Павловск». Его экспозиции пока остаются закрытыми до особого распоряжения. Пока также не возобновили свою работу лекторий, концертный зал и детский творческий центр.

Летний сад в Петербургеоткроется для посетителей с 15 июля. Михайловский сад будет доступен для прогулок с 8 июля. Посетителям будет рекомендовано использовать защитные маски и одноразовые перчатки (их можно приобрести на входе). Павильоны и кафе будут временно закрыты.


КАКИЕ ЕЩЕ МУЗЕИ И ЗАЛЫ ЗАРАБОТАЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Ботанический садоткрылся для посетителей 2 июля. С 6 июля откроются Петропавловская крепость, Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей «XX век» и ЦВЗ «Манеж».

7 июляоткроются Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В период с 12 по 15 июля возобновят работу Исаакиевский собор и «Спас на крови».  

А 12 июля снова распахнет свои двери исторический парк «Россия – моя история».


ТУРОПЕРАТОРЫ НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ

Напомним, что в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, обслуживание организованных туристических групп музеями в Санкт-Петербурге (и не только) временно приостановлено.

По информации специалистов TEZ TOUR, в виду действующих ограничений петербургские компании не подтверждают экскурсионное обслуживание. Кстати, схожая ситуация и в столице.

«Как и в Москве, туроператоры в Санкт-Петербурге вычеркнуты из схемы работы с музеями, что делает невозможным проведение полноценных экскурсионных туров», - сообщили представители туроператора «Музенидис Трэвел». 

Максимум, который могут предложить по Санкт-Петербургу туроператоры сейчас, это размещение и сити-туры (проживание в отеле + перелёт).  По информации представителей туроператора «Дельфин», спрос на отели есть. Туристы приезжают, гуляют и готовы самостоятельно осматривать музеи.

Участники рынка надеются, что в ближайшую неделю федеральные музеи и парки представят информацию по работе с турбизнесом. 

«Мы готовы к изменениям, и как только получим официальную информацию от музеев, будем менять экскурсионную программу под новые реалии. Скорее всего, будут предлагаться индивидуальные программы и пешеходные маршруты», - сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

По информации туроператора «Русский Экспресс» (в Петербурге работает представительство компании), в городе проходят еженедельные совещания туристического сообщества с администрацией, Комитетом по туризму и Роспотребнадзором, в ходе которых обсуждаются меры, способные ускорить перезапуск организованного экскурсионного туризма.

«Ведется активная совместная работа с городскими властями по обеспечению всех мер безопасности для гостей нашего города на каждом этапе их пребывания. Мы надеемся на позитивный результат», - говорит Кирилл Соколов, директор «Лиги туроператоров Санкт-Петербурга».

Туроператоры уверены в быстром восстановлении спроса на экскурсионные туры в город на Неве.

«Спрос моментально восстановится после снятия ограничений. Туры в Санкт-Петербург всегда в топе продаж среди экскурсионных направлений», - подчеркнули в пресс-службе TUI Россия.

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По материалам: atorus.ru

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