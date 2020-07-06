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"Каширский маньяк" найден мертвым в СИЗО

"Каширский маньяк" найден мертвым в СИЗО

В Ногинске в СИЗО нашли мертвым местного сантехника из Каширы, который ранее признался в девяти убийствах и изнасилованиях. Подозреваемый умер от удушения, причины остаются невыясненными.

О гибели подследственного сообщила старший помощник главы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"Шестого июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя города Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов".

Следствие установило, что мужчина совершал преступления с 2010 по 2020 годы. Подозреваемый проникал в квартиры на первых этажах через окна, затем душил жертву и совершал насильственный половой акт.

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По материалам: uposters.ru

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