Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС

Алексей Вольцев

Все судьи Конституционного суда (КС) РФ продолжат исполнять свои обязанности, несмотря на вступление в силу поправок к конституции о сокращении их численного состава, досрочное прекращение их полномочий не предусматривается, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В соответствии с поправками к Конституции РФ, установленное ранее число судей КС РФ сокращается с 19 до 11. При этом в настоящее время в составе суда заседают 15 человек.

"Поправки не предусматривают досрочного прекращения полномочий судей Конституционного суда", - подчеркнул Клишас.

Ранее сенатор пояснял, что когда действующие судьи в соответствии с нормами о формировании КС РФ будут выходить в отставку и их останется 11 человек, тогда новое положение Конституции вступит в силу.