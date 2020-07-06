Командующий украинским флотом предрек ВМСУ возвращение в Севастополь
На Украине предрекли ВМСУ возвращение в Севастополь. Этот российский город назвали "главной базой" украинских Военно-морских сил.
Командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью сайту "Думская" заявил, что не намерен отказываться от такого принципа. Он напомнил, что сам прослужил всю свою корабельную жизнь в Севастополе.
Неижпапа пообещал, что украинцы "вернутся" в Крым, имея в виду военно-морские силы. Он добавил: Киев готовится к полномасштабной военной конфронтацией с Россией, хотя многие жители страны так и не поняли, что "седьмой год идет война".
"Я не исключаю таких действий (возможного прорыва в Херсонскую область – прим.) со стороны Российской империи. Мы готовимся", – заключил он.
Ранее сообщалось, что Украина намерена в следующем году разместить в акватории Черного и Азовского морей 3 дивизиона ракет "Нептун".