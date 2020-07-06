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Командующий украинским флотом предрек ВМСУ возвращение в Севастополь

Командующий украинским флотом предрек ВМСУ возвращение в Севастополь

На Украине предрекли ВМСУ возвращение в Севастополь. Этот российский город назвали "главной базой" украинских Военно-морских сил.

Командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью сайту "Думская" заявил, что не намерен отказываться от такого принципа. Он напомнил, что сам прослужил всю свою корабельную жизнь в Севастополе.

"Главная база Военно-морских сил Украины – это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь. Если вы посмотрите – у меня в приемной висят фотографии кораблей – там на них написано "Севастополь". Я их специально повесил, чтобы все понимали, что главная база ВМС Украины – это Севастополь".

Неижпапа пообещал, что украинцы "вернутся" в Крым, имея в виду военно-морские силы. Он добавил: Киев готовится к полномасштабной военной конфронтацией с Россией, хотя многие жители страны так и не поняли, что "седьмой год идет война".

"Я не исключаю таких действий (возможного прорыва в Херсонскую область – прим.) со стороны Российской империи. Мы готовимся", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Украина намерена в следующем году разместить в акватории Черного и Азовского морей 3 дивизиона ракет "Нептун".

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По материалам: uposters.ru

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