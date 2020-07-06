Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в инновациях

Лидия Мартынова

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник одобрила поправки в проект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, а также законопроект о регулировании оборота больших объемов данных, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Сегодня рассмотрено и одобрено два важных вопроса, направленных на реализацию послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Во-первых, одобрены поправки в законопроект "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - сказал Жуков журналистам.