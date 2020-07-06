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Крымский курорт завонял из-за цветения воды

Крымский курорт завонял из-за цветения воды

Власти небольшого крымского курорта Саки опровергли, что неприятный запах на улицах населенного пункта связан с некими выбросами на давно уже закрытом химзаводе. Причиной стала морская и озерная вода, которая зацвела из-за жары.

«Поступило очень много обращений ко мне по поводу запаха на улицах города. Объясняю, никакой аварии на химзаводе нет! Завод не работает 30 лет). Хлор не взрывался, аммиак не разливался, дустом не посыпали, мышьяком никого не травили», — написал в Facebook глава администрации Сак Александр Овдиенко. Он уточнил, что резкое повышение температуры вызывает цветение морской и озерной воды на мелководье. «Озера у нас очень мелкие. В результате активизации биологических процессов образуется едкий, специфический запах. Сейчас температура начнёт снижаться и запах уйдёт», — подытожил мэр курортного городка.

В Крыму, как и на всем юге России, установилась аномально жаркая погода. В самих Саках, по данным Александра Овдиенко, столбик термометра поднялся до +38. Курортный городок расположен недалеко от Евпатории и больше всего известен своими лечебными грязями.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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