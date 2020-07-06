Латвийская армия прекратит патрулирование восточной границы

Влада Некрасова

Армия Латвии после 9 июля больше не планирует продолжать вместе с пограничниками патрулирование восточной границы государства. Такое сообщение сделал латвийский министр обороны Артис Пабрикс, пишет Delfi.lv.

Он отметил, что в настоящее время положение не столь сложное, чтобы в охране восточной границы участвовали члены ополчения «Земессардзе».

«Если в будущем ситуация ухудшится, мы обязательно вмешаемся», — добавил министр.

После введения чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 Национальные вооруженные силы Латвии с 30 марта оказывали помощь Государственной пограничной охране. Ежедневно на границе с Россией и Белоруссией в патрулировании участвовали до 60 солдат и ополченцев-земессаргов, а также до 15 транспортных средств.

Напомним, на пошлой неделе «политолог» Валерий Соловей заявил эстонскому изданию, что Россия в этом году намеревалась захватить страны Прибалтики, но помешали учения НАТО и эпидемия коронавируса.

Также и сам Артис Пабрикс ранее неоднократно заявлял, что, по его мнению, после начала пандемии угроза со стороны России для стран Прибалтики ничуть не уменьшилась.