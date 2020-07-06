Le Figaro: Падение ВВП 11%, дефицит бюджета € 250 млрд — апокалипсис близок

Лидия Мартынова

В своих выступлениях президент Франции Эмманюэль Макрон уже предупреждал, что возвращение к делам после летних каникул обещает быть трудным из-за остановки мировой экономики в период пандемии и необходимо готовиться к волне увольнений и банкротств. Однако, называя грядущий год «трудным», Макрон в лучшем случае использует эвфемизм, ведь, по мнению всех экспертов, страну ждёт апокалиптический сценарий. Об этом пишет обозреватель Le Figaro Марк Ландре.

Большинство французов, до сегодняшнего дня избавленные от последствий кризиса в области здравоохранения, пока не отдают себе в этом отчёт, но горизонт перед ними — чернее некуда, подчёркивает Ландре.

Чтобы оценить масштаб будущего кризиса, достаточно перечислить прогнозы по всем основным макроэкономическим показателям: сокращение ВВП составит не менее 11%, дефицит бюджета к концу года превысит € 250 млрд, что в 5 раз больше, чем ожидалось до кризиса, госрасходы вырастут как минимум на € 460 млрд.

«Невиданное дело в мирное время!» — восклицает обозреватель.

Кроме того, к концу года страна может потерять до 1 млн рабочих мест. Ожидается, что безработица в течение нескольких месяцев вырастет на два-три пункта и превысит 11% трудоспособного населения — беспрецедентный показатель. А от 700 тыс. до 900 тыс. молодых людей, которые начнут поиск работы в сентябре, останутся ни с чем, поскольку частные предприятия остановили приём новых сотрудников на неопределённый срок.

Кроме того, после потрясений первых трёх лет президентства Макрона почва как никогда располагает к социальному взрыву, уверен автор. Республика уже начала колебаться неоднократными ударами сотен тысяч «жёлтых жилетов», и если серьёзность экономического и социального кризиса выведет на улицы значительную часть населения, — начиная с «принесённой в жертву» молодёжи, — можно опасаться самого худшего, предупреждает журналист.

Всё это говорит о необъятности задачи, которая ждёт нового премьер-министра Жана Кастекса, выбранного Эмманюэлем Макроном для заключительной части своего правления: восстановить Францию и избежать дальнейшего раскола.

«Несомненно, крайне рискованная миссия», — заключает автор.

Как сообщало ИА Newstes, 3 июля вместо ушедшего в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа президент Франции Эмманюэль Макрон назначил главой нового правительства бывшего замруководителя своей администрации Жана Кастекса. Кастекс, которому в июне исполнилось 55 лет, курировал процесс выхода страны из режима самоизоляции. Он оказался в центре внимания аналитиков еще весной, когда Макрон поручил ему осуществление государственного плана по снятию карантина. За год до этого он был назначен президентом Национального спортивного агентства и занимался подготовкой к проведению в Париже Олимпиады 2024 года.