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Лето, комары, любовь: Ксения Собчак опубликовала новое фото с Константином Богомоловым

Лето, комары, любовь: Ксения Собчак опубликовала новое фото с Константином Богомоловым

Минувшие выходные 38-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов провели на природе. Звездная пара отправилась в Подмосковье, где наслаждалась свежим воздухом, провожала красивые закаты и успевала делать снимки для соцсетей.

Одним из таких фото журналистка несколько часов назад поделилась в своем инстаграме. В кадре Ксения и Константин запечатлены на берегу озера — романтичное фото было сделано вечером, на фоне персиково-розового заката.

Лето. Комары. Любофф (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— подписала новый кадр Ксения.


Ксения Собчак и Константин Богомолов

В комментариях подписчики написали, что снимок получился очень трогательным, а также отметили, что у Ксении и Константина по-настоящему влюбленный взгляд. Многим даже показалось, что спустя чуть меньше года в браке супруги стали чем-то внешне похожи друг на друга.

Какие вы тут классные!Как же вы похожи!Оба светитесь, заметно со стороны даже.Так важно найти свою любовь! Всем любви!


В очередной раз в комментариях отметилась близкая подруга Ксении Собчак, певица Наталья Ионова. Она одной из первых написала, что очень любит пару Ксении и Константина. Многие также интересовались, как Собчак чувствует себя после недавнего перелома носа, — звезда попала в больницу после неудачного падения, где ей срочно была проведена операция. Однако любопытство подписчиков на эту тему Ксения так и не удовлетворила.

Напомним, что в последнее время Ксения и Константин довольно часто радуют подписчиков романтичными фото и роликами в соцсетях. Например, на прошлой неделе кинорежиссер опубликовал в своем инстаграме видео из семейного архива — ролик сопровождался забавным диалогом супругов. Многие поклонники отметили, что видео получилось очень милым, потому что Ксения предстает на нем искренней и настоящей.


 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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