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Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию

Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ждут на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в октябре в Минске. Об этом сегодня, 6 июля, заявил Александр Лукашенко.

«Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента по итогам его телефонного разговора с Назарбаевым.

Отмечается, что «президент Белоруссии и первый президент Казахстана договорились встретиться в ближайшее удобное время».

«Обсудили во время беседы и общую ситуацию в Белоруссии и Казахстане. Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны», — отметили в пресс-службе, добавив, что собеседники также обсудили «развитие белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС с учетом председательства Белоруссии в организации в 2020 году».

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил Назарбаева с «успешным преодолением недавней болезни».

Напомним, в отличие от президента Белоруссии, находящегося у власти на протяжении 26 лет, Нурсултан Назарбаев в марте 2019 года оставил пост президента страны.При этом он сохранил за собой посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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