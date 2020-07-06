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Луна в воздушных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя

Луна в воздушных Знаках Зодиака: что можно делать и что нельзя

Луна постоянно переходит из одного Знака в другой, меняя свою энергетику. Пришло время узнать, как ночное светило себя чувствует в воздушных Знаках Зодиака и что оно сулит людям в такие периоды.


Бывают как благоприятные, так и опасные дни, в которые важно сохранять концентрацию и быть осторожнее. Каким бы ни был тот или иной день, старайтесь помнить о силе созидательного мышления. Совершая добрые поступки и думая о чем-то позитивном, вы делаете любой день лучше.

Чего нельзя делать на Луне в Близнецах, Весах и Водолее

Луна в этих Знаках делает людей более ветреными и беспечными, лишая нас способности правильно принимать сложные решения. В трудных ситуациях астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не поступать необдуманно.

Нельзя проявлять активность в тех сферах жизни, которые на данный момент не актуальны. Например, если Луна в Близнецах в субботу и воскресенье, то лучше не браться за работу. Если она находится в любом из воздушных Знаков в понедельник или другой рабочий день, лучше не отлынивать от работы.

Ни в коем случае на Луне в этих Знаках нельзя давать пустых обещаний окружающим людям. Этого не стоит делать вообще, но подобная намеренная хитрость может лишить вас поддержки партнеров и коллег.


На Луне в Весах не стоит резко менять планы. Из-за этого может появиться много новых проблем самого разного рода.

В Близнецах Луна ставит запрет на любой обман — даже самый малый. Притворство и лицемерие могут стоить очень дорого.

Луна в Водолее — это время, когда астрологи предостерегают людей от ревности и желания управлять близкими, родственниками. Нельзя ограничивать близких.

Луна под воздействием стихии Воздуха доставляет немало проблем в период убывания. Этом случае астрологи советуют не опаздывать на важные встречи, не перекладывать на других людей важные дела и обязанности.

Нельзя также слушать навязчивое мнение окружающих. Совет коллеги или друга может показаться очень полезным, но можно легко упустить какую-нибудь мелкую деталь, которая пустит под откос все построенные ранее планы.

Нельзя ставить себе и окружающим жесткие рамки. Не нужно ограничивать себя и близких в желаниях. Астрологи советуют не критиковать кого-либо без причины, не давать непрошеных советов. Это может спровоцировать серьезный конфликт.


Что можно делать на Луне в Знаках стихии Воздуха

Можно и даже нужно общаться с людьми, пребывать в окружении приятных личностей. Дело в том, что в такие дни люди преимущественно делятся чем-то хорошим. Это прекрасный шанс насытиться позитивной энергией и обрести уверенность в себе благодаря чужим словам и эмоциям.

В такие дни нужно общаться и заводить новые знакомства. Отмечается, что на Луне в Близнецах можно запросто найти нового друга, в Весах — новую любовь, а в Водолее — нового партнера по бизнесу или нового наставника, мотиватора.

Необходимо расставаться с ненужными вещами. Всё старое и ненужное нужно выбрасывать. Стихия Воздуха идеально подходит для обновления, освобождения от всего лишнего. В такие дни полезно делать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, убираться, делать ремонт. Не стоит забывать о проветривании помещений.

Это идеальное время для прогулок, пробежек. Пребывание в четырех стенах может ухудшить настроение, так что лучше почаще выбираться на свежий воздух. В эти дни полезно отправляться в походы, уезжать на дачу, в лес, на море, к реке. Чем ближе вы будете к природе, тем лучше.

Луна в Знаках стихии Воздуха позволяет совершать успешные покупки. Необходимо только помнить о том, что траты должны быть умеренными. Нельзя покупать всё без разбора, чтобы не потратить лишнего. Это прекрасное время для приобретения подарков близким и для того, чтобы побаловать чем-то приятным себя самих.

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По материалам: dailyhoro.ru

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