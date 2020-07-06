Лунный день сегодня 6 июля 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергия очень сильно влияет на наше настроение и эмоции. Советы астрологов помогут избежать неприятностей, привлечь больше удачи и провести первый день недели продуктивно.

Влияние Луны на человека всегда было и будет мощным и не обязательно предсказуемым. Даже если астрологи пророчат большую удачу и успех, не стоит расслабляться, потому что порой планы Луны очень коварны. Неосмотрительность непростительна, когда у вас в планах амбициозные проекты.

Фаза Луны: начинается 15 лунный день, который пройдет под эгидой Козерога. Это будет первый день убывающей Луны, который идеально сочетается со спокойной энергией стихии Земли. Это крайне благоприятный и позитивный день.

Магнитные бури 6 июля: сегодня не будет никаких предпосылок к магнитной буре. Солнце предельно спокойное.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;позитивные разговоры и общение;работа;интуиция;обдуманные поступки.беспечность;неумение прощать;закрытость.

Это будет первый день недели и первый день убывания Луны, поэтому крайне важно задуматься о текущих домашних проблемах. Если на них хватит времени и сил, нужно обязательно выполнить часть важных заданий — убраться, избавиться от хлама и мусора, наготовить еды на несколько дней вперед и так далее. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не увиливать от обязанностей.

Что надеть в этот понедельник

Выглядеть нужно максимально представительно, но не обязательно серо и уныло. Это может быть строгий костюм с рубашкой или блузкой необычного цвета. Женщины могут разбавить чересчур официальный стиль аксессуарами, мужчины — надеть яркий галстук. Каких-то определенных рекомендаций в плане выбора цвета нет.

Из украшений стоит отдать предпочтение серебру, если ожидается много опасностей. Если день будет спокойным и монотонным, то лучше надеть что-то из платины. Золотые изделия помогут в переговорах и поисках новых источников дохода, в любви и в знакомствах. Лучший камень талисман на сегодня — белый кварц.

Финансы и работа в 15 лунный день

Финансовая сторона жизни очень важна в этот день. Астрологи не советуют брать деньги в долг и оформлять кредиты. Наоборот, стоит раздать долги и совершать крупные покупки только по необходимости или если на это есть средства. Желательно избегать спонтанности во всем, что касается денег. Спасти себя от лишних хлопот поможет заговор на удачную покупку.





Козерог — Знак стабильности, поэтому этот понедельник подходит для наведения порядка в деньгах. День даст возможность продвинуться в разных делах представителям многих профессий, но для этого придется постараться.

Любовь и отношения 6 июля

Луна в созвездии Козерога ослабляет потребность в любви. Это может двояко сказаться на отношениях со второй половинкой. С одной стороны, можно посвятить день делам без зазрения совести, а с другой — можно переборщить с отсутствием внимания к партнеру. Именно поэтому астрологи советуют созваниваться с близким человеком и интересоваться, как проходит его день.

В этот день люди реже бросаются оскорблениями, более открыты и готовы к переговорам. Можно смело знакомиться, переводить отношения на новый уровень, отмечать со второй половинкой день поцелуев, который принято праздновать 6 июля. Гораздо проще станет понятно и доступно излагать мысли. Однако не нужно нагружать окружающих своими проблемами — лучше говорить о чем-то воодушевляющем и приятном.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это будет день как для духовного роста, так и для физических упражнений. Совершенствоваться изнутри желательно в первой половине дня, а тренироваться ближе к вечеру, но не слишком поздно. Не перегружайте себя зря.

Отдохните, если почувствуете, что силы покидают вас. Этот день прекрасно подходит и для релаксации. Важно находить баланс. Также энергия стихии Земли в значительной мере усилит интуицию большинства людей. Важно доверять предчувствиям.