Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Машина «всмятку»: в Луцке полицейское авто врезалось в электроопору (фото)

Машина «всмятку»: в Луцке полицейское авто врезалось в электроопору (фото)

Машина «всмятку»: в Луцке полицейское авто врезалось в электроопору (фото)

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 6 июля, в Луцке произошло ДТП с авто патрульной полиции — правоохранителей госпитализировали. За день до этого жуткая аварии произошла в Закарпатье — легковушка раздавила мотоциклиста.

Как сообщается на странице «Вартові еспресо» в Facebook, служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi Outlender совершил наезд на электроопору. В момент аварии в машине находились двое правоохранителей — обоих госпитализировали.

По предварительным данным, один из пострадавших получил очень сложные повреждения. У него черепно-мозговая травма, а также кровоизлияние в брюшную полость и перелом костей таза. Полицейский находится в крайне тяжелом состоянии. Информация о состоянии второго пострадавшего пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что в ДТП возле популярного курорта Кирилловка пострадало много детей.

Фото: «Вартові еспресо»

318 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии
Озвучены реальные расходы Германии на размещение американской армии
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Лукашенко пригласил Назарбаева в Белоруссию
Назван приоритет Путина
Назван приоритет Путина
Лето, комары, любовь: Ксения Собчак опубликовала новое фото с Константином Богомоловым
Лето, комары, любовь: Ксения Собчак опубликовала новое фото с
В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной платформы"
В Днепропетровской области облили краской офис "Оппозиционной
Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в инновациях
Комиссия правительства одобрила поправки в проект о режимах в
ЦИК начал поиск проголосовавших повторно на голосовании по поправкам
ЦИК начал поиск проголосовавших повторно на голосовании по поправкам
Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия
Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия
Уткин заступился за владеющую особняком в США Малышеву
Уткин заступился за владеющую особняком в США Малышеву
До конца года в России планируется дополнительно создать около 100 тысяч мест в детсадах – Мишустин
До конца года в России планируется дополнительно создать около 100
Павел Прилучный отдыхает в Крыму вместе с Мирославой Карпович и детьми: "Начался новый этап"
Павел Прилучный отдыхает в Крыму вместе с Мирославой Карпович и
"Неужели малыш родился?!": фанаты Бориса Корчевникова поздравляют телеведущего с пополнением
"Неужели малыш родился?!": фанаты Бориса Корчевникова поздравляют

Топ на сегодня

Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании геев в Чечне, новая должность Шнурова и не только
Большой безумный мир: голосование на пеньках, фильм о преследовании
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
В Польше разбился спортивный самолет
В Польше разбился спортивный самолет
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Еще по теме

У закарпатской полиции – «неприятность в день рождения»
Под Киевом пропавшего ребенка нашли мертвым на заброшенной ферме
В Одессе патрульный автомобиль упал с моста
Князев: Под Мариуполем машина полиции подорвалась на мине