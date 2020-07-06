Международные эксперты оценили голосование по поправкам в Москве

Лидия Мартынова

Международные эксперты из Франции, Эфиопии и Афганистана, осуществлявшие наблюдение за голосованием по поправкам в конституцию в Москве, заявили, что данная процедура соответствовала нормам, а также соблюдались строгие санитарные меры.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.