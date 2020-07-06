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Мишустин распорядился выделить допсредства на выплаты соцработникам

Мишустин распорядился выделить допсредства на выплаты соцработникам
Правительство по поручению президента России Владимира Путина выделило еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", - говорится в сообщении.


Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.


Для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации  коронавируса – 60 тысяч рублей. Для среднего медперсонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно.

# Россия
По материалам: ria.ru

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