Мишустин распорядился выделить допсредства на выплаты соцработникам

Лидия Мартынова

Правительство по поручению президента России Владимира Путина выделило еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", - говорится в сообщении.

Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей.

Для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации коронавируса – 60 тысяч рублей. Для среднего медперсонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно.