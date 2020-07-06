Мужчина решил жениться на трансгендере и запретил матери приходить на свадьбу

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

28-летний мужчина поделился на Reddit историей о том, что запретил своей матери приходить на его свадьбу. Такое решение он принял после того, как женщина узнала, что его невеста является трансгендером, и довела ее до слез во время телефонного звонка.

Автор поста сообщил, что с самого начала знал, что его невеста — трансгендер. Он сообщил об этом братьям и сестре, но решил не говорить матери. Однако женщина случайно узнала об этом из поста его невесты в Facebook.

«Она не разозлись, но была не очень рада тому, что я ей об этом не говорил», — признался автор поста. Мать обратила его внимание на то, что он и его будущая жена никогда не смогут иметь своих детей. Мужчина парировал тем, что в будущем они планируют усыновить ребенка.

После разговора женщина позвонила невесте своего сына и попросила ее подумать о том, что из-за нее у ее любимого мужчины никогда не будет биологических детей, хотя он всегда мечтал о ребенке. «Она сказала, что не осуждает мою невесту и принимает ее, но попросила подумать о том, как она влияет на мою жизнь», — пожаловался автор поста. Он уточнил, что после этой беседы его невеста действительно задумалась о том, что она ему не подходит, и долго плакала.

Тогда он позвонил своей матери и попросил не приходить на свадьбу. «Мне грустно, что ее там не будет, но в то же время я не думаю, что смогу видеть ее лицо в самый счастливый день в моей жизни после того, что она пыталась сделать», — поделился сомнениями мужчина. Он добавил, что братья встали на его сторону, а сестра попросила простить мать, потому что после последнего разговора женщина не перестает плакать.

Автор поста обратился за советом к пользователям Reddit. В комментариях многие поддержали его. «Она не уважает решение твоей невесты», — написал Bradshaw_101 и посоветовал подумать о примирении только после извинений. Другой пользователь обратил внимание на то, что мать довела невесту до слез в трезвом состоянии, а после пары напитков на свадьбе она, возможно, будет вести себя более конфликтно. Многие также предложили мужчине подумать о том, что свадьба — это в первую очередь праздник для него и его будущей жены.

Ранее сообщалось о том, как мужчина случайно узнал, что муж его дочери является трансгендером, и затеял ссору. Его дочь рассказала на Reddit, что отец поругался с ней и ее супругом, а также настроил против них часть семьи: некоторые родственники заблокировали ее, а другие принялись писать, что у нее проблемы с головой.