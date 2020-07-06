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На Донбассе ранен боец ООС, у боевиков - трое погибших

На Донбассе ранен боец ООС, у боевиков - трое погибших
На Донбассе 4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты вели огонь неподалеку от Новотошковского, Орехово, Крымского и Катериновки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи Павлополя, Гнутово, Пищевика.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили троих и ранили еще трех боевиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя и Марьинки.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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