На Донбассе ранен боец ООС, у боевиков - трое погибших

Алексей Вольцев

На Донбассе 4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", оккупанты вели огонь неподалеку от Новотошковского, Орехово, Крымского и Катериновки.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи Павлополя, Гнутово, Пищевика."Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность", - сообщили в штабе ООС.По данным разведки, 4 июля украинские защитники уничтожили троих и ранили еще трех боевиков.С начала текущих суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя и Марьинки.За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.